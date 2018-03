Su Twitter le bufale corrono più delle notizie vere. E non è colpa dei robots

Le bufale su Twitter corrono sei volte più veloce delle notizie vere. Hanno provato a dimostrarlo tre ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) in una ricerca condotta da Soroush Vosoughi, che spiega: “abbiamo visto che le notizie false spesso hanno un impatto emotivo diverso da quelle vere”. In particolare, “la gente risponde alle notizie false con maggiore sorpresa o disgusto”. Mentre le notizie vere provocano tristezza, attesa e fiducia.

Le fake news, hanno rilevato i tre studiosi, hanno il 70% in più di probabilità di essere ritwittate. Almeno questa è l’evidenza empirica emersa nella ricerca condotta su di un campione pari a 126mila tweet scritti da 3 milioni di persone e ritwittati oltre 4,5 milioni di volte. La ricerca è stata ripresa anche dalla rivista Science. Le bufale più veloci riguardano politica, terrorismo, disastri naturali, finanza e scienza.

Inoltre, non sarebbero soprattutto bot e altri tipi di programmi a rendere le bufale così popolari ma le persone, che si lasciano attirare dal modo in cui le fake news sono confezionate per apparire credibili ed efficaci.