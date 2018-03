Milano – Meet the Media Guru: Francesco Paulo Marconi. L’intelligenza artificiale entra in redazione

Media strategist portoghese naturalizzato statunitense, Francesco Paulo Marconi è il primo ospite del 2018 di Meet the Media Guru, in collaborazione con Accenture e Digital360. Appena nominato capo della Ricerca e Sviluppo del Wall Street Journal, Marconi è fra i massimi esperti mondiali di augmented journalism. A Meet the Media Guru mette a fuoco il presente e il futuro dello storytelling al tempo dell’intelligenza artificiale. L’incontro con Francesco Paulo Marconi è lunedì 9 aprile alle ore 19.30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (via San Vittore 21 – Milano). Ingresso libero. Iscriviti qui [1].