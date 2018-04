Gruppo Mario Mele presenta il golf Tour 2018. Media partner Style Magazine, Io Donna, Dove e Sky Sport

Mario Mele & Partners presenta il Tour 2018 con le testate di Rcs Io Donna, Dove e Style Magazine. Sarà la terrazza di Rinascente a Milano farà da cornice alla serata di presentazione del 5 aprile.

Con la primavera, come ricorda il Gruppo in una nota, parte anche la stagione clou nei Circoli di golf italiani e il 21 aprile sul percorso piemontese del Golf Club Bogogno prenderà il via, per il nono anno

consecutivo, l’edizione 2018 dell’attesissimo Tour Mario Mele & Partners.

Organizzato dalla divisione Golf del Gruppo Mario Mele & Partners, la nuova stagione del Tour si

svolgerà su 10 tappe e si concluderà con la finale ad inviti il 21 settembre al Golf Club Arzaga.

Per il Tour 2018 hanno confermato la collaborazione dei media partner Dove, Style Magazine e Io

Donna, testate del Gruppo RCS.

Il circuito si disputerà in alcuni dei più importanti circoli di Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio

unitamente alla tappa di Courmayeur in Val d’Aosta, e sarà supportato da aziende prestigiose,

quali Acqua di Parma, Indosuez Wealth Management Italia, Lindt, Rinascente, Veuve Clicquot

e Zeiss, che con il loro contributo faranno vivere momenti unici e raffinati ai soci dei circoli

coinvolti nelle varie tappe.

Debutta nel Circuito Acqua di Parma, marchio di prestigio nel settore della profumeria.

Le fragranze e gli accessori Acqua di Parma sono articoli d’immutabile e raffinata eleganza, che

racchiudono in sé i valori della tradizione italiana: cura artigianale, alta qualità dei materiali,

design distintivo, ed esclusività.

Conferma il suo supporto Zeiss, gruppo internazionale operante nell’industria ottica ed

optoelettronica nato 170 anni fa; Indosuez Wealth Management Italia che, forte del know how e

dell’esperienza internazionale del Gruppo Crédit Agricole, offre ai clienti HNWI e UHNWI,

soluzioni altamente personalizzate attraverso un’ampia gamma di prodotti e servizi per la

gestione del patrimonio; Lindt, azienda leader nella produzione di cioccolato premium; Veuve

Clicquot, la Maison de Champagne più audace e innovativa.

Infine, Rinascente, l’esclusivo department store italiano, che farà anche da cornice alla serata di

presentazione del 5 Aprile presso “Il Bar” situato al settimo piano del building milanese.

Il Tour sarà arricchito anche dalla partecipazione di selezionati fornitori ufficiali quali Fabbrica

Pelletterie Milano e Glenmorangie.

Media partner si conferma Sky Sport che, durante i mesi in cui si svolgerà il circuito, manderà in

onda 260 spot di promozione nel corso delle trasmissioni a partire da aprile, durante le maggiori

manifestazioni golfistiche oltre ad essere presente in alcune tappe con una propria troupe che

raccoglierà interviste live ai protagonisti.

Mario Mele, Presidente del Gruppo Mario Mele & Partners, commenta “Il Golf per noi è il cuore di

un progetto di comunicazione rivolto a quelle imprese che desiderano coinvolgere un pubblico

d’élite. In particolare il Tour anno dopo anno rappresenta, per le aziende partner, una valida

opportunità per comunicare nel mondo del golf, sport in questi ultimi anni in grandissima

evoluzione e che noi consideriamo come un media altamente profilato”.

“Abbiamo creduto nelle potenzialità di questo sport già oltre 20 anni fa, ma sono sicuro che con la

Ryder Cup, nel 2022 ospitata dall’Italia, la visibilità di questo sport raggiungerà il suo apice, per cui

noi, insieme alle aziende, dobbiamo cavalcare l’onda sfruttandola al massimo” conclude Mele.

Quello del golf, ricorda la nota, è l’ambiente ideale per sviluppare contatti di alto livello nei confronti di un

pubblico di sicuro interesse: affiancando la propria immagine a quella di altre aziende di ugual

prestigio si ha la possibilità di svolgere una serie di attività promozionali e di pubbliche relazioni in

ambienti esclusivi e raffinati. Ecco il calendario delle gare Tour 2018:

Sabato 21 Aprile – Golf Club Bogogno

Mercoledi 25 Aprile – Golf Club Varese

Domenica 6 Maggio – Asolo Golf Club

Sabato 19 Maggio – I Ciliegi Golf Club

Domenica 3 Giugno – Parco di Roma Golf & Country Club

Sabato 23 Giugno – Golf Club Margara

Sabato 25 Agosto – Golf Club Courmayeur

Domenica 2 Settembre – Golf Club Bergamo

Domenica 9 Settembre – Circolo Golf Torino

Invitational Finale

Venerdì 21 Settembre – Golf Club Arzaga