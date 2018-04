Seeds & Chips, il convegno internazionale “The Global Food Innovation Summit” che si terrà al MiCo (Palazzo Congressi) di Milano dal 7 al 10 maggio, che l’anno scorso tra i relatori ha avuto l’ex presidente Usa Barack Obama, è stato presentato oggi a Roma. Il fondatore Marco Gualtieri, imprenditore milanese che si sta battendo per lanciare Milano come laboratorio dove sperimentare gli scenari del futuro per quanto riguarda cibo e sostenibilità (“l’eredità di Expo 2015, che Milano deve sviluppare con il sostegno di tutta l’Italia”, ha detto), ha scelto la Farnesina per comunicare alla stampa contenuti e speakers (oltre 200) dell’edizione 2018, la quarta.

l sogno di Gualtieri è far assegnare a Milano l’Authority mondiale sull’acqua, il “petrolio” del futuro. Quest’anno, tra i relatori ci saranno l’amministratore delegato di Starbucks, Howard Schulz, che aprirà il summit, il 7 maggio, e John Kerry, che parlerà l’8 dell’impatto sul clima del sistema alimentare. Tra gli altri ospiti, Nathan Myhrvold, ex cto di Microsoft, co-founder di Intellectual Ventures e principale autore di Modernist Cuisine; Howard-Yana Shapiro, chief agricultural officer di Mars Incorporated; Sarah Toumi, ceo e founder di Acacias for all; Seth Goldman, executive chairman di Beyond Meat.

All’acqua, sarà dedicato un focus speciale. E il 10 maggio, verranno assegnati i Seeds & Chips Awards, i premi per i progetti più innovativi.

Alla presentazione di Roma, con Gualtieri hanno partecipato Vincenzo De Luca, direttore generale per la promozione del Sistema Paese; Kostas Stamoulis, assistant director-general, FAO, Alan Rizzi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, Diana Battaggia, direttore UNIDO ITPO Italy; Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo; Livia Pomodoro, presidente Milan Center for Food Law and Policy; la principessa Viktoria de Bourbon de Parme, promotrice della partecipazione dei giovani agricoltori a Seeds&Chips; Francesco Loreto, direttore DISBA– CNR; Massimiliano Costa, direttore di ShareTheMeal, la prima applicazione sviluppata dal WFP per combattere il problema della fame nel mondo; Harald Cosenza, ceo di Robonica.