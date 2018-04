RepTrak 2018: Ferrero azienda con la migliore reputazione in Italia. Seconda Ferrari

Ferrero e Ferrari scalzano Walt Diseny collocandosi rispettivamente al primo e secondo posto della classifica Italy RepTrak del Reputation Institute che, giunto alla sesta edizione, misura la reputazione delle 150 aziende più apprezzate in Italia. Confermato, dunque – come emerso in occasione dell’evento di lancio, i Reputation Awards promossi con il patrocinio di Ferpi e Iulm – il podio dell’edizione 2017 ma Walt Disney scende sul gradino più basso. Ecco la top ten:

1. Ferrero (80,9)

2. Ferrari (80,7)

3. Walt Disney (79,1)

4. Lavazza (78,8)

5. Canon (78,7)

6. Samsung (78,6)

7. Lego (78,4)

8. Amazon (77,4)

9. Pirelli (76,5)

10. Giorgio Armani (76,5)

Walt Disney perde 6,3 punti percentuali, ma anche Ferrero (-3,8%) e Ferrari (-3,5%) lasciano sul campo qualche punto rispetto all’edizione 2017. Così come Lego, Lavazza e Amazon che rimangono in top ten; Lavazza salendo dal sesto al quarto posto, Amazon scendendo dalla quinta all’ottava posizione, Lego dalla quarta alla settima piazza. Entrano nelle prime dieci Canon (quinta), Samsung (sesta), Pirelli (nona) e Giorgio Armani (decima).

A presentare i risultati della sesta edizione di RepTrak a Milano al Museo Nazionale della Scienza e delle Tecnologia sono intervenuti il suo direttore generale Fiorenzo Galli, Fabio Ventoruzzo, vice president Reputation Institute Italy, Stefano Cini, managing director Reputation Institute Italy, Alessandro Detto, vice president Reputation Institute Emea ed Enrico Bertolino.

