Bolloré lascia la guida di Vivendi al figlio Yannick. Nominato président Cds

“Lascio la presidenza del consiglio di sorveglianza di Vivendi a mio figlio Yannick”: lo ha annunciato Vincent Bolloré al termine dell’assemblea generale di Vivendi.

“E’ l’ultima assemblea che presiedo – ha annunciato a sorpresa Bolloré al termine dell’incontro con gli azionisti al teatro Olympia di Parigi – va lasciato spazio ai giovani. Proporrò al consiglio di sorveglianza che si terrà tra poco la nomina di Yannick Bolloré alla presidenza del consiglio di sorveglianza”. Il bretone ha quindi aggiunto di non voler fare come “Luigi XIV che alla fine, avendo regnato 50 anni, lasciò il regno al bis-nipote e non al figlio”.

Bolloré, 66 anni, resta comunque alla guida del gruppo omonimo di famiglia, che è il principale azionista di Vivendi. (ANSA)

Il comunicato di Vivendi

L’assemblée générale des actionnaires 2018 de Vivendi, qui s’est tenue aujourd’hui à Paris avec un quorum élevé de 65,56 % de membres présents ou représentés, a largement approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote.

Les actionnaires ont notamment approuvé la distribution d’un dividende ordinaire de 0,45 euro par action au titre de l’exercice 2017, en hausse de 12,5 %. Celui-ci sera mis en paiement à partir du 24 avril 2018, avec une date de détachement fixée au 20 avril 2018.

L’assemblée générale a nommé Michèle Reiser en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années. Elle a également approuvé le renouvellement des mandats au Conseil de surveillance de Philippe Bénacin, Aliza Jabès, Cathia Lawson-Hall et Katie Stanton pour la même durée.

Le Conseil de surveillance de Vivendi reste ainsi composé de douze membres : six hommes et six femmes, dont un représentant des salariés et une représentante des actionnaires salariés du groupe ; six membres sont indépendants.

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil de surveillance a décidé à l’unanimité de nommer M. Yannick Bolloré à sa Présidence en remplacement de M. Vincent Bolloré entré dans sa 67ème année. Le Conseil a confirmé la Vice-Présidence référente de M. Philippe Bénacin.

Curriculum e cariche di Yannick Bolloré [1]

Membre du Conseil de surveillance di Vivendi

Expertise et expérience

Yannick Bolloré est diplômé de l’Université Paris-Dauphine. Il est Président-Directeur général du Groupe Havas, l’un des plus grands groupes de communication au monde, avec un revenu de 2 milliards de dollars et plus de 18 000 collaborateurs dans 100 pays.

Yannick Bolloré a cofondé la société de production WY Productions en 2002 (Hell, Yves Saint Laurent). En 2006, il rejoint le groupe familial, le Groupe Bolloré, pour lancer et développer sa division média. En l’espace de 5 ans, Bolloré Média (D8, D17) devient le principal groupe indépendant français de télévision et sera cédé plus tard à Canal+, faisant du Groupe Bolloré un actionnaire de Vivendi.

Il rejoint ensuite le Groupe Havas en 2011 et en est devenu le Président-Directeur général en 2013. Il a lancé une importante restructuration du groupe pour en faire le plus intégré et le plus avancé de l’industrie. En 2015, le Groupe Bolloré a pris le contrôle majoritaire du Groupe Havas.

Yannick Bolloré a été sélectionné comme Young Global Leader par le World Economic Forum en 2008. Il a reçu de nombreuses distinctions et récompenses de la part d’associations internationales et de la presse économique. Il a également été décoré Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Mandats en cours

Groupe Havas (en France)

Havas (*), Président-Directeur général

Havas Media France, Administrateur

W & CIE, Représentant permanent de Havas au Conseil d’administration

Havas Media Africa, Membre du Conseil exécutif

Groupe Havas (à l’étranger)

Havas North America, Inc., President

Havas Worldwide LLC, President et Executive Vice-President

Havas Worldwide Middle East FZ, LLC, Director

Autres mandats et fonctions (en France)

Bolloré SA (*), Vice-Président et Administrateur

Financière de l’Odet (*), Administrateur

Bolloré Participations, Administrateur

Financière V, Administrateur

Omnium Bolloré, Administrateur

JC Decaux Bolloré Holding, Membre du Conseil Exécutif

Sofibol, Membre du Conseil de surveillance

Musée Rodin, Administrateur

Mandats échus au cours des cinq dernières années (en France)

Havas 360, Président

HA Pôle ressources humaines, Président-Directeur général et Administrateur

Médiamétrie, Représentant permanent de Havas au Conseil d’administration

Havas Paris, Représentant permanent de Havas au Conseil d’administration

Havas Paris, Président-Directeur général et Administrateur

Havas Life Paris, Représentant permanent de Havas au Conseil d’administration

MFG R&D, Membre du Conseil de surveillance

Mandats échus au cours des cinq dernières années (à l’étranger)

Havas Media Group Spain SA (Espagne), Administrateur

Arena Communications Network SL (Espagne), Administrateur

Havas Worldwide Brussels (Belgique), Représentant permanent de Havas au Conseil d’administration

(*) Société dont les titres sont admis sur marché réglementé.