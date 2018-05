I Seeds & Chips Awards concludono l’edizione 2018 del forum sulla food innovation ideato da Marco Gualtieri

Oltre 300 relatori internazionali, 40 conferenze, oltre 250 startup partecipanti e 300 media da tutto il mondo. Sono i lusinghieri numeri dell’edizione 2018 di Seeds & Chips, concluso oggi al MiCo di Milano, il forum sull’innovazione nel mondo del cibo e dell’agricoltura fondato e diretto dall’imprenditore milanese Marco Gualtieri (che l’anno scorso al congresso ho portato Barack Obama).

Protagonisti di questa edizione Howard Schultz, executive chairman di Starbucks, e John Kerry, 68° segretario di Stato americano.

Questa mattina, per la prima volta, sono stati consegnati i 15 premi assegnati alle più innovative startup del comparto food selezionate da una giuria scientifica composta da Iit, Cnr e Enea. Ecco i vincitori:

1. Premio Let’s Emerge Award 2018 a Nutracentis e Beyond Meat – Sponsor: Emerge e Carrefour

2. Premio Best Disruptive Startup a DewGood – Sponsor: Dvn-Gl

3. Premio Building a Sustainable Future Award a Seads – Sponsor: Bolton

4. Premio Best Solution for a better world a Packtin – Sponsor: Intesa Sanpaolo

5. Premio Incredible Growth- Fastest Growing Startup a Foorban – Sponsor: Kpmg

6. Premio Farming of Tomorrow – Best Innovation in farming a Farm from a Box – Sponsor: Bayer

7. Premio Best Food Experience a Fresco by Revoilution – Sponsor: Regione Trentino Alto Adige

8. Premio Best Smart City Vision a Areea Limited – Sponsor: Igp Decaux

9. Premio Science Applied to Life a Tipa e Finapp – Sponsor: Daniela 3M

10. Premio Best Morning Solution a Live Better – Sponsor: Délifrance

11. Premio Best Health and Diet Solution a Abby’s Better – Sponsor: Camst

12. Premio Young Innovators Award a Wasteless – Sponsor: Conad

13. Premio Seeds&Chips Visionary Award a Cambridge Crops – Sponsor: Carlsberg

14. Premio “Ready to Scale” Award a xFarm – Sponsor: Siamo Soci

15. Premio Future Food Award a Tosla – Sponsor: Metro

Marco Gualtieri ha chiuso i lavori dando appuntamento alla prossima edizione, che si terrà dal 6 al 9 maggio 2019, sempre a Milano.