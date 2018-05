Milano – Artificial Intelligence for Augmented Human Experiences. Le tecnologie al servizio del marketing nella relazione marca-consumatore

Martedì 22 maggio dalle ore 9 alle 13, presso il Politecnico di Milano, Aula Carassa e Dadda, edificio BL.28, Via Lambruschini 4, Campus Bovisa. Una strategia di marketing efficace si fonda sempre più sullo sviluppo e utilizzo di tecnologie e algoritmi in grado di rendere consistente e coerente la relazione marca- consumatore lungo tutto il customer journey. In questo quadro, il convegno intende fornire risposte ai seguenti quesiti: Perché l’AI rappresenta un’opportunità per l’ecosistema di marketing e comunicazione? Come può facilitare l’interazione con le marche e migliorare la user experience? Quali sono gli ambiti di applicazione del machine learning e quali gli effetti attesi? Quali capability e infrastrutture possono facilitare l’adozione da parte delle aziende di questa innovazione? Quali applicazioni di AI e di machine learning possiamo aspettarci in futuro da parte delle aziende? La partecipazione è gratuita fino a raggiungimento dei posti disponibili e previa registrazione.