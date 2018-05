Caso Montante: il presidente Odg Lombardia avvia l’iter disciplinare

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti ha avviato l’iter per la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale del fascicolo riguardante l’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul cosiddetto ‘Sistema Montante’. L’Odg – segnala Ansa – ricorda che nelle carte dell’inchiesta – in cui l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, arrestato la scorsa settimana, è indagato come promotore di un’associazione per delinquere finalizzata a una pluralità di reati – emergono diversi episodi di sospetta collusione che coinvolgerebbero anche giornalisti iscritti in Lombardia.

Spetterà al Consiglio di disciplina territoriale, una volta ricevuta la segnalazione del Consiglio dell’Ordine, “avviare il procedimento disciplinare per l’irrogazione di eventuali sanzioni”.