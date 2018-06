Sky, avviata procedura licenziamento per tre giornaliste

“Erano state promesse soluzioni “non traumatiche” per chi, della redazione di SkYTg24, non si è trasferito

da Roma a Milano: tre giornaliste, invece, lunedì scorso si sono viste arrivare una lettera che le informa dell’avvio della procedura di licenziamento. E questo nonostante due di loro si avvalgano della legge 104 per l’assistenza a familiari, motivo che naturalmente impedisce o aggrava un trasferimento del posto di lavoro da una città all’altra”. Lo comunica l’Associazione stampa romana [1] che, insieme alla Federazione nazionale della Stampa [2], si appella a Luigi Di Maio come ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e come vicepremier, per un incontro urgente. Il comitato di redazione invece ha subito chiesto un faccia a faccia con l’azienda, e Sky ha fissato l’incontro per il 20 luglio.

A non trasferirsi a Milano, nel novembre scorso [3], sono stati solo sei giornalisti, rimasti fuori anche dalla

redazione politica che ha una postazione romana a piazza Montecitorio. Ai giornalisti che invece hanno

accettato di andare a lavorare a Milano è stato fatto siglare il passaggio su base volontaria, offrendo

comunque incentivi e gestendo il trattamento in modo differenziato.