Sky, accordo con Dazn per tutta la Serie A. Stagione 2018/19 a trazione calcistica: 9 canali e tante esclusive – TUTTE LE NOVITA’

La pay tv guidata da Andrea Zappia ha presentato la stagione 2018/19 dove domina l’imponente offerta sportiva.

Sky, spiega il comunicato del gruppo, conferma il suo impegno nel calcio italiano e nella Serie A con l’esclusiva di 266 partite, di cui 16 big match su 20, 7 su 10 per ogni giornata, visibili sul nuovo canale dedicato Sky Sport Serie A.

Anche il meglio del calcio internazionale in campo su Sky, che per il triennio 2018/21 torna ad essere la tv delle coppe europee: in diretta tutta la nuova UEFA Champions League (138 incontri, compresa la SuperCoppa Europea) e una stella in più che si aggiunge al firmamento della coppa più ambita, Ilaria D’Amico, che dopo quindici anni alla guida di “Sky Calcio Show” passa al comando del nuovo studio dedicato. Avrà al suo fianco Alessandro Costacurta, mister Champions League (5 trionfi in carriera) che tornerà a raccontare il grande calcio di Sky, appena conclusa la sua importantissima esperienza da sub-commissario della FIGC. Ogni sera si alternerà in studio un super campione, vincitore della Champions: Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Luca Vialli e una grande new entry per la squadra di Sky Sport, il Maestro Andrea Pirlo, che dopo l’emozionante addio al calcio a San Siro, ha scelto Sky per raccontare le emozioni che ha vissuto sul campo e che ora riassaporerà da commentatore.

Per allenare un tale dream team, non poteva che esserci un allenatore leggendario: Fabio Capello, anche lui per la prima volta in studio nella squadra di Sky Sport. E per raccontare le magie della Champions, una grande prima firma: Paolo Condò.

In esclusiva su Sky anche la UEFA Europa League: padrona di casa del giovedì sera sarà ancora Anna Billò.

I primi a partire, il 10 agosto, saranno i campioni della Premier League, anche quest’anno affidata alla conduzione di Federica Lodi, al racconto appassionato di Paolo Di Canio e all’inconfondibile voce di Massimo Marianella. Novità: torna la Bundesliga, che insieme alla Premier sarà visibili sul nuovo canale Sky Sport Football.

Per la Serie A, si alterneranno alla guida degli studi di approfondimento delle partite del weekend Marco Cattaneo (“Sky Calcio Live” per la “maratona” del sabato dalle 14) e Fabio Caressa con il suo “Sky Calcio Club”, per tutti i commenti della giornata nell’imperdibile studio della domenica sera. Il pomeriggio della domenica, invece, è tutto nuovo, ma con un volto noto e molto apprezzato: Alessandro Bonan. Nel rinnovato “Sky Calcio Show” ci saranno anche Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini, oltre ad altri commentatori della squadra di Sky.

Questi sono solo alcuni dei volti che ci accompagneranno anche per la stagione 2018/19, nella quale Sky continuerà a porsi l’obiettivo di raccontare il calcio e lo sport in un modo unico e innovativo, attraverso un linguaggio tecnico, ma al tempo stesso appassionato, con studi sempre al top e tecnologie all’avanguardia, con la conferma della Realtà Aumentata, l’introduzione dei nuovi “Totem Led” modulari e dello Sky Sport Tech Plus, per offrire una maggiore spettacolarità e ripercorrere nei minimi dettagli le immagini, chiarendo ogni aspetto e soprattutto esaltando il bello del gioco.

Sky Sport, per vocazione, non è solo calcio, ma una copertura senza paragoni dei più prestigiosi tornei e campionati di tanti altri sport. Un impegno che si rafforza sempre di più con l’acquisizione dei diritti di trasmissione del torneo di Wimbledon per altri quattro anni, fino al 2022. A questi si aggiunge l’accordo con NBA per vivere ancora lo spettacolo del basket americano. Senza dimenticare Formula 1, golf, rugby, l’ATP Masters 1000 di tennis, la grande atletica della Diamond League e tanto altro.

I canali sono dal 200 al 208: oltre al rinnovato all news Sky Sport 24 (ch. 200) e ai già citati canali dedicati al calcio (Sky Sport Football e Sky Sport Serie A), su Sky Sport Uno il meglio degli eventi sportivi di Sky e le principali grandi storie di Sky Sport, tra cui gli appuntamenti come “Federico Buffa Racconta” – che quest’anno saranno dedicate alle leggende della Champions League – “L’Uomo della domenica” di Giorgio Porrà, “Mister Condò – Gli allenatori si raccontano”, “Storie” di Matteo Marani e “I Signori del Calcio”.

Sky Sport Arena racconterà invece tennis, rugby, atletica leggera, wrestling e basket internazionale. E poi ancora Sky Sport Golf, che ha iniziato il suo percorso esaltando i trionfi di Francesco Molinari come la storica vittoria all’Open Championship, lo spettacolo del basket più bello del mondo con Sky Sport NBA e i motori su Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP.

LA SERIE A SU SKY ANCHE PER IL TRIENNIO 2018/2021

La Serie A di Sky riparte con un palinsesto interamente rinnovato e con l’esclusiva più forte di sempre. A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano, al via dal prossimo 18 agosto. E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra.

Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle 132 del triennio 2015/2018. Tra queste, la quasi totalità dei big match, con 16 dei 20 incontri più importanti del campionato in esclusiva, pari all’80% delle grandi sfide dell’intero torneo. Ogni giornata, 7 gare su 10 saranno solo su Sky: 2 match su 3 il sabato (alle 15 e alle 18), 4 su 6 la domenica (due alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.30), più il Monday Night (lunedì alle 20.30), per un totale di oltre 530 ore live.

Sky ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata – con 16 big match su 20 a stagione – e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B (vedi comunicato dedicato).

Sky si conferma la casa della Serie A, con il racconto quotidiano di Sky Sport 24, i grandi studi di approfondimento pre e post partita, le voci dei commentatori più apprezzati, tra i quali Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Massimo Ambrosini, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e le inconfondibili voci della squadra di Sky.

TORNANO LE PRODUZIONI ORIGINALI DI SKY SPORT

Personaggi, sport e cultura nei racconti di Buffa, Condò, Marani e Porrà

E con l’inizio della Serie A, ripartono anche le produzioni originali di Sky Sport, vero e proprio fiore all’occhiello della programmazione. Sport e cultura s’intrecciano nelle rubriche diventate ormai degli appuntamenti imperdibili per tutti gli abbonati: dai racconti dello storyteller per eccellenza Federico Buffa, quest’anno dedicati alle grandi storie della Champions League, alle interviste monografiche di Paolo Condò ai più grandi del panorama calcistico nazionale e internazionale (“Mister Condò – Gli allenatori si raccontano”), passando attraverso le inchieste storiche di Matteo Marani (“Storie”) e “L’Uomo della domenica” di Giorgio Porrà, che narra attraverso l’arte e la letteratura la vita di alcuni tra i personaggi più affascinanti del calcio moderno. Senza dimenticare “I Signori del Calcio”, che attraverso immagini e parole ripercorre la carriera dei più grandi calciatori del presente e del passato.

VERSO LA NUOVA STAGIONE

In attesa della partenza del Campionato, appuntamento con i grandi match estivi dell’International Champions Cup: 24 partite in esclusiva fino all’11 agosto con in campo tutto il meglio del calcio europeo, incluse le italiane Juventus, Inter, Milan e Roma. Il grande calcio d’estate continua, sempre ad agosto, con le amichevoli del nuovo Napoli (diretta su Sky Primafila): il 4 contro il Liverpool, il 7 contro il Borussia Dortmund e l’11 contro il Wolfsburg. Azzurri già protagonisti il 29 luglio, sempre in amichevole, contro il Chievo Verona (ch. 208).

Fino al 17 agosto, data di chiusura del mercato, continua “Calciomercato – L’Originale” con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) per gli ultimi trasferimenti dell’estate. Il 31 agosto, poi, appuntamento speciale con “Euro Calciomercato” per la chiusura del mercato internazionale, e poi di nuovo in onda a gennaio.

SKY È LA TV DELLE COPPE EUROPEE

Il ritorno della nuova Champions League e la conferma dell’Europa League

Ad agosto Sky torna ad essere la tv della UEFA Champions League (per il triennio 2018/2021), proprio nell’anno in cui ci saranno nuovamente 4 squadre italiane al via della fase a gironi (Juventus, Napoli, Roma ed Inter) e il torneo avrà una nuova formula con match nel doppio orario alle 18.55 e alle 21 (oltre a Diretta Gol) per un totale di 138 partite (di cui 12 di playoff e la SuperCoppa Europea) e oltre 250 ore di eventi live.

Per un ritorno d’eccezione non poteva mancare una star d’eccezione, con Ilaria D’Amico che lascia “Sky Calcio Show” per affacciarsi nella dimensione europea della coppa più prestigiosa. E lo fa con dei compagni di avventura che compongono un vero dream team, a cominciare da Alessandro Costacurta, mister Champions League (5 trionfi in carriera) che torna a Sky per affiancare la conduttrice in questa nuova avventura. Accanto a loro, Andrea Pirlo, new entry nella squadra dei talent di Sky Sport si alternerà con altri super campioni: Esteban Cambiasso, Luca Vialli e il numero dieci della squadra di Sky Sport, Alessandro Del Piero. In panchina un allenatore straordinario: Fabio Capello, altro grande protagonista dello studio. Non poteva mancare la più internazionale delle grandi firme del giornalismo italiano: Paolo Condò, giurato italiano del Pallone d’Oro.

A settembre torna anche la UEFA Europa League, in esclusiva Sky per altri tre anni. In totale 205 partite a stagione (in onda anche grazie a Diretta Gol), live il giovedì nei due diversi orari, 18.55 e 21, con lo studio pre e post partita condotto dallo stile inconfondibile di Anna Billò. Due le italiane sicuramente in corsa: Lazio e Milan, con l’Atalanta che punta a conquistare un’altra grande esperienza europea.

E da quest’anno, Champions League ed Europa League saranno visibili anche sul digitale terrestre e via fibra. Il primo trofeo ufficiale della stagione verrà assegnato il 15 agosto a Tallinn con la finale di SuperCoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid.

La nuova Champions League e l’Europa League saranno visibili sul nuovo canale Sky Sport Football.

LO SPETTACOLO DELLA PREMIER LEAGUE SU SKY

Sempre su Sky Sport Football anche la Premier League inglese. Jose’ Mourinho, Pep Guardiola, la new entry Maurizio Sarri alla guida del Chelsea, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino e Unai Emery sono pronti a lanciarsi il guanto di sfida per un’altra imperdibile stagione di quello che è considerato dagli addetti ai lavori il campionato più ricco e competitivo del mondo: in esclusiva 230 match a stagione, fino a sei partite in onda ogni weekend, dall’anticipo del venerdì al Monday Night del lunedì. In telecronaca la voce principe della Premier sarà ancora quella di Massimo Marianella, mentre per gli studi pre e post partita confermatissima Federica Lodi. Subito un super match per la prima giornata con Arsenal-Manchester City in programma domenica 12 agosto alle ore 17. L’uomo della Premier, Paolo Di Canio, racconterà ancora il calcio inglese con la sua passione e la sua competenza.

Nella super offerta di calcio internazionale di Sky Sport, in esclusiva anche la Bundesliga tedesca con circa 100 match complessivi (kick off il 24 agosto), con il Bayern Monaco a caccia del settimo titolo consecutivo. Tutto questo in attesa degli Europei 2020.

NUOVI STUDI e INTERATTIVITÀ

Per una qualità di prodotto mai vista prima

Grandi novità anche per gli studi del calcio di Sky. Nuovi studi, molto scenografici, flessibili e versatili, con i nuovi “Totem Led” modulari, che accompagneranno lo spettatore durante tutta la settimana, cambiando pelle per adeguarsi al racconto di ogni competizione.

Confermata e rinnovata la Realtà Aumentata, che rende più interattiva e spettacolare l’esperienza di visione con statistiche, analisi e dati accessibili in modo ancora più chiaro e semplice. Senza dimenticare lo Sky Sport Tech Plus, con nuove funzioni e visualizzazioni per meglio comprendere gli schemi di gioco e le tattiche, per non perdere neanche un dettaglio o un episodio e per mettere al centro la spettacolarità del gioco.

Per sviluppare tutto questo, Sky si è avvalsa per la prima volta in Italia di un modello 3D in Realtà Virtuale con cui è stato ideato e progettato il nuovo studio, esclusivamente in modalità digitale e interattiva. Un processo in fase di sperimentazione da quasi 2 anni, promosso alla fase operativa da febbraio per sviluppare il nuovo studio di UEFA Champions League, seguito poi dai nuovi studi Serie A e UEFA Europa League. Uno strumento mai utilizzato prima d’ora in Italia in campo televisivo e una prima volta anche per il gruppo Sky.

Torna anche l’interattività del tasto verde dedicata al calcio (Serie A, Champions ed Europa League), disponibile anche su Sky Q, per consentire al telespettatore di personalizzare la visione dell’evento:

• Mosaico: quando ci sono più partite in contemporanea, il Mosaico permette di seguirle tutte e fare facilmente il salto sul canale del campo selezionato

• Match Center: per poter avere in tempo reale i risultati e i marcatori delle partite in corso di svolgimento, essere avvertiti in caso di gol e, volendo, saltare istantaneamente al canale su cui si sta tenendo quel match

• Highlights: sarà possibile scegliere la partita di cui vedere gli highlights

• Uomo Partita: per votare l’Uomo Partita Sky dei match per cui è disponibile il servizio

NUOVO SKY SPORT

Sky si conferma la casa del grande sport, con la trasmissione di top eventi che andranno così a rafforzare l’offerta sportiva per i prossimi anni e con un palinsesto totalmente rinnovato: dal 200 al 208 sfilano infatti uno dopo l’altro grandi conferme e nuovi canali, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono.

Dalle due alle quattro ruote. Anche la Formula 1 si conferma uno dei pilastri dell’offerta di Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione fino al 2020. Tutte le emozioni del Mondiale 2018 continuano a vivere sul canale Sky Sport F1 con 6 GP su 10 in diretta esclusiva fino a novembre. Ogni weekend di gara, tutte le prove libere, le qualifiche e le gare live (anche in 4K HDR con Sky Q), oltre agli approfondimenti e alle rubriche esclusive.

Dalle piste al parquet. Anche per la stagione 2018/2019 il grande basket professionistico americano NBA sarà visibile solo su Sky, sul nuovo canale dedicato Sky Sport NBA. Sky infatti anche l’anno prossimo sarà l’unica tv a trasmettere in Italia la prossima stagione, confermandosi così partner di grande affidamento di NBA e punto di riferimento del basket a stelle e strisce in Italia. Su Sky Sport NBA, fino a 12 incontri a settimana, grazie all’aggiunta della programmazione di NBA TV, appuntamenti il sabato e la domenica in prima serata per la Regular Season e fino a 36 partite dei Playoffs, oltre a tutte le Conference Finals e le Finals. Inoltre, l’All Star Weekend, con l’All Star Game, e il Christmas Day del 25 dicembre e i match del campionato femminile WNBA.

Una copertura in vero e proprio stile USA: la NBA su Sky come la vedono gli americani. Ogni giorno almeno un incontro da seguire, senza dimenticare i tanti approfondimenti e la rubrica NBA Action.

Su Sky Sport Arena continua la stagione del tennis con gli ATP Masters 1000 e le ATP Finals. Con una grande conferma: il torneo di Wimbledon in esclusiva per altri 4 anni, fino al 2022.

E poi ancora il meglio della palla ovale, con il Super Rugby, il Rugby Championship e tanti Test Match internazionali con protagonisti anche gli All Blacks della Nuova Zelanda. E ancora, gli impegni delle Nazionali di basket con i match di qualificazione alla FIBA World Cup 2019 maschile e quelli dei Mondiali femminili, e i principali appuntamenti con il wrestling WWE.

Su Sky Sport Golf, immagini dal green sette giorni su sette, 24 ore su 24, con tanti eventi live per tutti gli appassionati: dallo European Tour, al PGA Tour, fino all’attesa Ryder Cup 2018, passando per il PGA Championship di agosto.

NUOVA VESTE PER SKY SPORT 24

Sempre acceso sul canale 200, per la prima volta anche sul digitale terrestre, l’all news Sky Sport 24 a fine agosto festeggerà il suo decimo compleanno con uno studio rinnovato, ancora più tecnologico, mantenendo la credibilità e l’autorevolezza delle notizie, che hanno reso da sempre il tg sportivo di Sky un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport in Italia. Questo grazie anche al mosaico interattivo in Alta Definizione e attraverso l’integrazione continua con l’informazione digitale di skysport.it e dell’App di Sky Sport. Sky Sport 24 è la porta d’ingresso dell’offerta Sky Sport, un canale all news che non si limita alle notizie ma entra negli eventi, li accompagna, li approfondisce con le immagini da tutto il mondo, un format unico per ricchezza e varietà di contenuti. Integrazione assoluta con i canali verticali: Sky Sport 24 introduce, accompagna e approfondisce gli eventi. E con la nuova Champions League ed Europa League, ogni martedì mercoledì e giovedi una programmazione con uno studio speciale dalle 18 fino a notte fonda condotto da Leo Di Bello.

SKY Q: GRANDI EVENTI ANCHE IN 4K HDR

Tutto lo Sport di Sky è disponibile anche su Sky Q, la piattaforma tecnologica di Sky che trasforma la casa in un ambiente perfettamente integrato su tutti gli schermi: tv, smartphone o tablet.

Sky Q crea un ambiente di visione uniforme grazie a Sky Q Platinum che comunica in modalità wireless con gli altri televisori della casa grazie a Sky Q Mini e, attraverso la nuova app Sky Go per i clienti Sky Q, anche con tablet e smartphone, portando così in tutta la casa la stessa esperienza di visione della tv principale. E sempre grazie all’app Sky Go per i clienti Sky Q è possibile portare il meglio dei contenuti Sky ovunque, anche dove la connessione internet non arriva.

Sky Q ha aperto anche la strada a una serie di servizi e funzionalità che esalteranno e continueranno a far evolvere ulteriormente l’esperienza di visione. A marzo è stato lanciato il 4K HDR (High Dynamyc Range), il più evoluto standard di definizione grazie al quale è possibile vedere al meglio i grandi eventi sportivi, dalla Formula 1 al grande Calcio. A Luglio è arrivato anche Sky Q Black per chi desidera fruire dell’esperienza Sky Q solamente sulla propria TV di casa, e da settembre sarà disponibile Sky Soundbox, per un’esperienza audio potente ed immersiva, e successivamente arriverà anche il Controllo vocale, per interagire con la TV semplicemente con la voce.

SKY GO e SKY ON DEMAND

Con Sky Go sarà possibile guardare ovunque il calcio e lo sport di Sky live su smartphone, talet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione europea, mentre con Sky On Demand tutti gli approfondimenti saranno sempre a portata di telecomando nella sezione sport.

NOW TV

Tutta la nuova stagione di calcio e sport sarà disponibile anche in diretta su NOW TV, il servizio in streaming di Sky che offre tutti i contenuti di Sky Sport senza contratto. L’offerta di NOW TV permette di scegliere tra Pass giornaliero, settimanale o Ticket mensile andando incontro alle esigenze di tutti gli appassionati. NOW TV è disponibile sulla nuova Smart Stick, che trasforma ogni tv in una smart tv, su pc, game console, smart tv, smartphone e tablet.

APP SKY SPORT e SITO

Il sito Skysport.it si prepara a vivere una nuova stagione di sport con una media di oltre 8,5 milioni di utenti unici nella precedente annata sportiva e un significativo incremento di traffico anno su anno di oltre il 35% grazie ai costanti sviluppi di prodotto che lo hanno reso sempre più ricco, completo e facile da navigare da qualunque dispositivo, come dimostra la crescita esponenziale dell’audience mobile. Continua anche l’ascesa di consumo dei video online, con un incremento superiore al 40% rispetto alla precedente stagione grazie agli highlights dei principali campionati di calcio e di tutti gli altri eventi di Sky Sport. Un successo ribadito dai numeri record di giugno, in cui la capillare copertura dei primi grandi affari di calciomercato e quella della FIFA World Cup, a conferma del fatto che il sito sia ormai diventato punto di riferimento per gli appassionati anche per i pochi eventi non targati Sky Sport, hanno consentito di raggiungere 12 milioni di utenti unici, 56 milioni di pagine visualizzate e 10 milioni di video visti.

Skysport.it racconterà anche quest’anno tutti gli sport e le eccezionali esclusive Sky con news, live blog, fotogallery, infografiche, i più moderni tool multimediali e i video in streaming e on demand. Da non perdere poi le statistiche, il sempre più ricco live match center per seguire in tempo reale tutti i grandi eventi live e gli approfondimenti delle firme e dei talent di Sky Sport. Senza dimenticare i fantagiochi online.

Inoltre, il sito ufficiale NBA, in esclusiva in Italia su skysport.it, sarà ancora la destinazione digitale di tutti gli appassionati NBA. Sintesi, video, highlights delle gare della notte commentate in italiano, servizi, approfondimenti, interviste e alcuni match in live streaming. Il tutto arricchito da news, statistiche, gallery, infografiche, liveblog.

Tutte le news e tutti gli altri contenuti di Sky Sport continueranno poi ad essere consultabili in mobilità anche grazie all’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, dove sarà anche possibile seguire Sky Sport 24 in diretta (solo per gli abbonati Sky) e ricevere le “push notification” con gli aggiornamenti dell’ultimo minuto per non perdere neanche una notizia.

SOCIAL: 12 PROFILI UFFICIALI

Con 12 profili ufficiali tra Facebook, Twitter e Instagram, quella di Sky Sport si conferma la più grande community sportiva editoriale italiana, con una media di oltre 20 milioni di persone ogni mese. Sono 30 milioni le videoviews mensili registrate, con più di 7,6 mila interazioni sui contenuti. Il contributo dei social si dimostra imprescindibile: Facebook e Instagram Stories rappresentano infatti la seconda fonte di traffico al sito di Sky Sport, con una media mensile di circa 7 milioni di visite. Ed è recentissimo un nuovo importante record: a giugno 2018 ci sono state oltre 10 milioni di visite organiche dai social, il miglior risultato dell’anno.

Un esempio su tutti, l’importante copertura per il “colpo del secolo”, l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, con l’ultim’ora che ha raggiunto oltre 4.3 milioni di persone con 175 mila interazioni su FB. L’account Instagram di Sky Sport è cresciuto di circa 30 mila followers in soli 6 giorni, praticamente1 follower ogni 20 secondi! Per coprire la notizia di Cristiano Ronaldo sono stati inoltre realizzati tre contenuti video digital oriented per lanciare il nuovo canale IGTV, nuovissima piattaforma video di Instagram che ospita il formato verticale in ottica mobile first.