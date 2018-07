Primo compleanno per Spy che si rinnova nella grafica e nei contenuti

Spy festeggia il suo primo compleanno presentandosi in edicola in una veste grafica rinnovata, con nuovi contenuti. “Spy si regala un abito nuovo e un nuovo format”, ha spiegato Massimo Borgnis, direttore del settimanale Mondadori. “Oltre al gossip, infatti, i nostri lettori troveranno articoli di cronaca e di costume, tante nuove rubriche firmate da volti noti della tv”.

Dalle pillole di economia domestica di Titti e Flavia di Detto Fatto, ai consigli su previdenza e pensioni dell’esperto del Tg5 Bruno Benelli, agli approfondimenti medici del dottor Pierluigi Spada di Tutta Salute di Raitre. E poi spazio anche alla cura delle piante con i suggerimenti di Luca e Daniela Sardella, conduttori di Parola di pollice verde su Rete 4 e a una nuova sezione cucina con le ricette di GialloZafferano. Non mancheranno infine, segnala una nota, sezioni dedicate ai programmi televisivi, alla moda e al beauty.

Il lancio del nuovo Spy – in edicola al prezzo speciale di 0,50 euro – è sostenuto da un piano di comunicazione pianificato su diversi media: dallo spot tv (on air sulle reti Mediaset, Discovery, Fox) e radio (sulle emittenti R101, Radio Italia, Radio 105, RMC, Radio Subasio), stampa, siti del Gruppo, fino a punti vendita e gdo. Filo conduttore della campagna adv il claim ‘Peccato non leggerlo!’, che contraddistingue il magazine fin dall’esordio.