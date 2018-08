Gianni Todini è da oggi vice direttore di Askanews, con le deleghe specifiche sull’organizzazione e sullo sviluppo multimediale e digital della redazione, affiancando Alessandro Amati, in uscita per pensionamento, che durante il passaggio di consegne e fino al termine della sua collaborazione manterrà invece le deleghe sul prodotto tradizionale.

Todini, che è gia corresponsabile dei canali tematici e dei prodotti di approfondimento multimediali, è un veterano della redazione avendo lavorato prima in Asca, chiamato dall’allora direttore Gianfranco Astori, e poi dopo la fusione in Askanews, per sviluppare i principali processi di sviluppo dei nuovi prodotti verticali con focus su scienza, innovazione, energia, tematiche della sostenibilità, made in Italy, start up e cyber security.

Ha anche coordinato il team interno incaricato del news magazine online del gruppo, Inpiù, e le newsletter multimediali Welfare 4.0 e Impresa sostenibile, avviando al contempo, su indicazioni del direttore Paolo Mazzanti, progetti di media partership di eventi.

La scelta di Todini fa parte delle prime azioni decise dal cda di Askanews per il rilancio dell’agenzia dopo essersi garantiti, dopo mesi di dure battaglie, un lotto per i servizi alla pubblica amministrazione.