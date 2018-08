Sky, con Juventus-Lazio la prima partita in 4K HDR

Con Juventus-Lazio, la Serie A va su Sky in 4K HDR per la prima volta grazie a Sky Q. La partita di oggi, 25 agosto, alle ore 18 trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, coincide anche il debutto casalingo di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium di Torino.

Non solo: nel super weekend di Sky Sport in 4K HDR anche gli appuntamenti di Formula 1 (qualifiche e gara del GP del Belgio sul circuito di Spa, in esclusiva sabato e domenica su Sky Sport F1) e il Monday Night di Premier League Manchester United-Tottenham (in programma lunedì 27 agosto, alle ore 21, su Sky Sport Football).

Il 4K HDR, spiega la pay tv, è visibile a tutti i clienti Sky Q con Sky HD attivo, senza costi aggiuntivi. Oltre ai clienti con il box Sky Q Platinum, è disponibile anche per il nuovo Sky Q Black, lanciato ad inizio luglio.

Il 4K è lo standard che aumenta il numero di pixel dell’immagine e permette di ottenere una risoluzione 4 volte superiore all’ HD, mentre l’HDR (High Dynamyc Range – gamma dinamica estesa) migliora la qualità dei singoli pixel. Per immagini ancora più definite e colori e contrasti ancora più naturali e vicini alla realtà.