A conferma delle voci che circolavano ormai da diversi giorni, sarà Mark Read a guidare Wpp nel ruolo di ceo, sostituendo Martin Sorrell, fondatore del colosso dell’adv britannico, dimessosi in primavera.

Con la nomina di Read, Roberto Quarta, torna a ricoprire il precedente incarico di presidente non esecutivo, lasciato provvisoriamente ad aprile, mentre Andrew Scott, già nominato chief operating officer, è stato confermato in via definitiva per questo incarico.

Read, che – segnala una nota della compagnia – nella sua nuova posizione guadagnerà avrà uno stipendio fisso di 975mila sterline, ha iniziato a lavorare per Wpp nel 1989. E’ poi approdato nella società di consulenza Booz Allen & Hamilton prima di fondare WebRewards, start-up specializzata in programmi fedeltà online, che è poi stata venduta a Bertelsmann nel 2001.

Dopo aver lavorato sullo sviluppo digitale di Wpp per oltre un decennio, è stato nominato ceo di Wunderman nel 2015, ampliandone il business – focalizzato sul direct marketing – includendo la consulenza, la business transformation e l’e-commerce.

Dopo l’uscita di Sorrell, Read era stato nominato chief operating officer, prendendo le redini delle operazioni giornaliere di Wpp.

Wpp al momento è sotto pressione da parte di investitori e grandi clienti, come Ford Motor e Unilever, perchè renda il processo di acquisto, creazione e misurazione dell’efficacia delle pubblicità più trasparente e semplice. Read avrà dunque il compito di consolidare gli svariati servizi della società, dalla scienza dei dati alla creazione di spot televisivi.