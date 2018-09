La classifica dei 5 video pubblicitari più popolari su YouTube nel mese di agosto

Macchine, viaggi e la moda del prossimo autunno sono i temi dei 5 video pubblicitari più popolari su Youtube ad agosto. Al primo posto il viaggio nel tempo di una giovane coppia a bordo di una 500 con cui Fiat presenta la nuova versione della sua macchina.

Al secondo posto il video di Turkish Airlines dedicato alla sicurezza in volo con protagonisti i personaggi dei film Lego. Terza piazza per le navi Gnv e le proposte estive per i viaggiatori.

Fuori dal podio la clip di Red Bull con protagonista il freerunner Pasha The Boss che salta tra ponti e gondole per inseguire la sua ragazza a Venezia. Chiude la top five Bottega Veneta, con il suo Intuition Trailer dedicato alla campagna del prossimo autunno-inverno.

La classifica è stata determinata utilizzando alcuni dei segnali di gradimento più significativi espressi dagli utenti su YouTube tra cui: il numero di visualizzazioni nel nostro Paese, la percentuale di visualizzazione di ciascuna pubblicità e il rapporto tra visualizzazioni organiche e visualizzazioni a pagamento.

1 – FIAT | New 500X: a taste of tomorrow. Today. (Extended Commercial) di Fiat (Media: Starcom, Creativa: Leo Burnett)



2 – Turkish Airlines: Safety Video with The LEGO Movie Characters di Turkish Airlines



3 – In partenza per Sicilia o Sardegna? Parti con GNV di GNV



4 – Chasing Love In Venice | Freerunning with Pasha The Boss di Red Bull (Media: Initiative)



5 – Bottega Veneta Fall/Winter 2018 Campaign: Intuition Trailer di Bottega Veneta