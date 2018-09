Discovery, ecco la nuova stagione tra novità (Virginia Raffaele) e conferme (Crozza, Giusti, Saviano, Gomez, Cannavacciuolo…)

‘Upfront’ diversi da tutti gli altri quelli di Discovery Italia. Perché arrivano a settembre, quando la gara delle generaliste sta già per iniziare Ma anche per altri motivi. E’ stata – fra le altre cose- quella di oggi a Milano, la prima volta del gruppo senza Marinella Soldi al timone e con una sia pur non inedito trio al vertice: al comando Alessandro Araimo (General Manager) e poi Laura Carafoli (SVP Content) e Giuliano Cipriani (Ad Sales) a vegliare su programmi e canali la prima e sulla pubblicità il secondo.

Ha aperto l’incontro Araimo, sottolineando l’importanza – a livello internazionale – del completamento dell’acquisizione di Scripps, “un affare che posiziona Discovery come protagonista globale sul versante del ‘real life entertaiment’”. Altro accordo globale importante, quello con Pga per veicolare all over the world in maniera efficace tutte le tappe del tour di gare americano del golf, con lo sport che si conferma un assett chiave di Discovery.

In Italia, nel solco della tradizione che ne ha decretato il successo e la crescita (oggi i canali raggiungono complessivamente il 10% circa di share, con una focalizzazione caratterizzante e premiante sul target 25-54 anni e sui millennials), il disegno è quello di enfatizzare al massimo e valorizzare ulteriormente l’anima produttiva. I palinsesti annunciati così sono pieni di novità importanti. Su tutte, emerge però l’arrivo a Nove di Virginia Raffaele con ‘Come quando fuori piove’, all’esordio il 12 di settembre. La Raffaele è stata la ‘sorpresa’ regalata da Araimo e company in chiusura di presentazione. “Avere la libertà di potermi esprimere in un modo differente – ha rimarcato l’artista parlando con la Carafoli e spiegando l’approdo a Discovery – era per me fondamentale”.

Ma altrettanto rilevanti sono anche le tante conferme ‘pesanti’: quelle di Maurizio Crozza, Max Giusti (a cui è affidata anche la novità ‘C’è posto per 30?’, che andrà in prima serata), Francesca Fagnani, Roberto Saviano, Peter Gomez, Andrea Scanzi, Benedetta Parodi, Katia Follesa, Chef Rubio e Antonino Cannavacciuolo.

Lo chef napoletano – in particolare – è stato promosso direttore artistico e ‘garante’ di Food Network, che nella prossima stagione giocherà con Motor Trend un ruolo molto importante nella eterna scommessa sullo sviluppo del gruppo. L’idea – chiarita da Cipriani – è quella di spingere molto non solo su Nove, Real Time e gli altri canali chiave del gruppo, ma sempre di più sulle proposte ‘verticali’ e sul digitale.

La concessionaria Discovery Media conta di chiudere il 2018 in saldo positivo e, come ha detto Cipriani, “con un tasso di crescita superiore a quello del mercato”. L’ad della struttura conta di portare a casa il +3% del primo semestre anche alla fine dell’anno, “situazione complessiva del mercato e della politica permettendo”. Mettendo nel computo anche la raccolta affidata a Prs per i canali kids (stimabile vicina ai 27 milioni), la concessionaria dovrebbe sviluppare un potenziale commerciale complessivo intorno ai 280 milioni.

Sia nell’offerta generalista che in quella verticale, il cibo si conferma un assett essenziale della proposta Discovery. “Crediamo tantissimo nell’autenticità” ha sottolineato Carafoli. “E l’autenticità sarà pure la chiave della proposta di Food Network. Il gruppo – sul versante cibo- realizza già 51 produzioni originali per 800 ore di programmazione. Oltre a Cannavacciuolo scenderanno in campo per il canale anche Simone Rugiati, Benedetta Rossi, Chiara Maci e Marco Bianchi”.

Sempre in tema contenuti, un’altra novità più importante riguarda l’accordo con Walter Iuzzolino, apprezzato commissioning editor di Channel Four. Spiega Carafoli: “Col progetto ‘Walter Presents’ manderemo in onda alcune delle più belle serie di qualità di tutto il mondo. Gli appassionati di serie troveranno in Walter una guida esperta”.

Il comunicato Discovery con le novità della stagione 2018-2019

Una stagione piena di emozioni con la grande novità di Virginia Raffaele a rendere il NOVE ancora più luminoso, con i due nuovi canali MOTOR TREND e Food Network pronti ad appassionare sempre più fasce di pubblico, con Real Time a dividersi tra programmi cult e attesi ritorni, con il rinnovato spirito combattivo di DMAX, e un totale di ben 15 canali per accontentare i gusti di tutta la platea televisiva.

E non finisce qui: il successo di Dplay è inarrestabile grazie ai 2,5 milioni di utenti unici che ogni mese scelgono di vedere i programmi preferiti sulla piattaforma Ott (+75% il numero di visualizzazioni rispetto al 2017) e che da oggi potranno godersi il meglio delle serie internazionali grazie a “WALTER PRESENTS”.

Il meglio del drama mondiale in lingua originale con sottotitoli è stato selezionato da uno dei più importanti commissioning editor di Channel 4, una vera autorità nella produzione dei contenuti televisivi, Walter Iuzzolino. Il servizio di streaming, lanciato con successo nel Regno Unito, USA e Australia, ora arriva anche in Italia. Walter Presents avrà anche finestre sulla tv lineare: infatti tutti i pilot delle serie andranno in onda sul NOVE.

Il NOVE si conferma 9° canale nazionale, è la generalista del gruppo che punta su attualità, approfondimento e continua ad intrattenere.

Dal 12 settembre ai grandi nomi del canale si aggiunge una vera fuoriclasse, Virginia Raffaele, che in “COME QUANDO FUORI PIOVE” interpreta quattro donne completamente diverse. Le protagoniste viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune, la fuga dalla solitudine.

E parlando di intrattenimento di qualità, si riaccende il venerdì sera con l’attualità politica e sociale analizzata dall’inimitabile e unica voce satirica di Maurizio Crozza: l’artista genovese torna dal 28 settembre in diretta e in prima serata con la nuova stagione del suo one-man-show “FRATELLI DI CROZZA”.

Max Giusti, uno dei volti di punta, sbarca in prima serata dal 7 ottobre con “C’È POSTO PER 30?”: un programma itinerante tutto dedicato all’Italia e all’amore per la buona tavola, dove a giudicare i migliori ristoranti della Penisola c’è una giuria popolare formata da 30 persone diverse per età, provenienza, generi e gusti.

Se si parla di cibo non si può non citare Antonino Cannavacciuolo, che ha appena debuttato con la terza edizione di “’O MARE MIO”, e in occasione dei 40 anni dalla fondazione della comunità di San Patrignano, uno dei più importanti centri di recupero per tossicodipendenti d’Europa, è stato invitato per organizzare un grande pranzo per celebrare l’anniversario davanti alle telecamere del secondo speciale di “CI PENSA ANTONINO”.

L’attualità arriva sul NOVE con i programmi nati dalla collaborazione con Loft Produzioni. Via dunque alle nuove stagioni de “LA CONFESSIONE” (dal 5 ottobre in seconda serata), miglior programma d’informazione ai Tv Talk Awards, con le interviste di Peter Gomez a personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport, politica e giornalismo, a “BELVE” (dal 17 ottobre in seconda serata), le interviste senza filtri di Francesca Fagnani a donne dal carattere forte, e ad “ACCORDI E DISACCORDI” (dal 9 novembre in seconda serata), il programma live sulla stretta attualità politica, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi.

L’approfondimento targato NOVE RACCONTA propone le analisi sul crimine internazionale di Roberto Saviano: a novembre, infatti, arriva la seconda stagione di “KINGS OF CRIME”, dove l’autore e giornalista intervisterà il capo della mala del Brenta Felice Maniero, l’ex agente dell’FBI Joe Pistone, alias Donnie Brasco, e i tre figli della giornalista maltese Caruana Galizia.

Dal crimine internazionale si passa alla camorra: il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, Catello Maresca, rivive in prima persona “IL GIORNO DEL GIUDIZIO – COME HO CATTURATO L’ULTIMO DEI CASALESI”, nella docufiction sulla cattura di Michele Zagaria, boss dell’organizzazione camorristica latitante per sedici lunghi anni.

Sulla scia del crimine, lunedì 10 settembre in prima serata il NOVE racconta le vicende di due delitti italiani di cui ancora oggi si parla, “IL CASO GUCCI” e “L’OMICIDIO VERSACE”.

Prossimamente nella serie evento “I GRANDI PAPI” si esploreranno, infine, le vite di Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, Benedetto XVI e Francesco: un viaggio alla scoperta delle complesse personalità di questi rivoluzionari pontefici.

Su Food Network, il canale dedicato al mondo del food targato Discovery Italia, arriva la brigata capitanata dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Il protagonista delle pillole giornaliere di “CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO” è anche il volto e il direttore creativo del canale. Insieme a lui il palinsesto si arricchisce dei volti più seguiti dagli appassionati di cucina.

Sabato 8 settembre alle 13:50 debutta in prima TV assoluta “LA MIA CUCINA DELLE EMOZIONI” il nuovo programma di Marco Bianchi, ideatore dell’approccio innovativo verso il mondo della nutrizione che coniuga scienza, dieta ed emozioni.

Ad ottobre arriva la food blogger più seguita di Facebook, Benedetta Rossi, che in una vesta inedita aprirà le porte della sua cascina nelle Marche per raccontarci il suo mondo, aiutare con tanti consigli i suoi follower e proporre nuove ricette in “FATTO IN CASA PER VOI”.

A novembre lo chef Simone Rugiati presenta “CUOCHI E FIAMME”, la sfida tra due cuochi non professionisti che dovranno passare al vaglio dei tre giudici: la food blogger Chiara Maci, l’attrice Debora Villa e il reporter gourmet Lorenzo Sandano.

Su Real Time la novità più attesa è il reboot dello storico programma “CORTESIE PER GLI OSPITI”, che in questa nuova versione diventa appuntamento quotidiano, dall’8 ottobre dal lunedì al venerdì alle 20:10. A giudicare cene, ma anche colazioni, pranzi e brunch il trio di esperti ‘cortesi’ formato dalla scrittrice Csaba dalla Zorza (lifestyle), dallo chef Roberto Valbuzzi (food) e dall’architetto Diego Thomas (interior design).

“BAKE OFF ITALIA”, il titolo di punta del canale, si rinnova anche quest’anno: giunto con successo alla sua sesta edizione, vede dal 7 settembre alle 21:10 la conduttrice Benedetta Parodi e gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Grande novità di quest’anno il daytime “BAKE OFF EXTRA DOLCE”: tutti i fan del talent show potranno seguire quotidianamente i loro beniamini. Si curioserà tra i nuovi trend del mondo del food, si viaggerà tra le specialità delle regioni italiane, si impareranno ricette della pasticceria internazionale e si rivedranno i momenti più belli delle varie edizioni del programma.

Ci sarà sempre l’attrice comica Katia Follesa alla conduzione di “JUNIOR BAKE OFF”, lo spin-off dedicato ai piccoli pasticcieri, in onda senza soluzione di continuità dopo lo speciale natalizio “BAKE OFF – STELLE DI NATALE”, un avvincente torneo di 3 puntate, in cui il vincitore della sesta edizione insieme ai 5 vincitori delle passate edizioni si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di “Migliore Dei Migliori”.

È sempre aria di festa ne “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE”, in onda dal 7 settembre in seconda serata, dove donna Imma porta alta l’eredità del padre all’insegna di feste indimenticabili ed entusiasmanti. La famiglia Polese torna con nuovi matrimoni, compleanni e anniversari curati in ogni minimo particolare… Il tutto a suon di musica, rigorosamente neomelodica.

DMAX prosegue il racconto del Paese attraverso le passioni maschili. Nella nuova stagione di “CAMIONISTI IN TRATTORIA” (da novembre in prima serata), Chef Rubio solca l‘Italia facendo scoprire le migliori trattorie per camionisti. Mentre gli esperti di auto d’epoca potranno seguire la versione italiana del format cult “AFFARI A 4.

RUOTE ITALIA”. A novembre è la volta del grande rugby internazionale con i CATTOLICA TEST MATCH, i match preparatori che la Nazionale Italiana di Rugby affronta contro le Nazionali dell’Emisfero Sud.

Su GIALLO le serie poliziesche più emozionanti hanno un’inedita coppia di protagonisti: i detective di TANDEM – nuovo giallo francese al via lunedì 10 settembre in prima serata – alle prese con le indagini nella città di Montpellier.

Inarrestabile anche l’offerta dedicata ai più piccoli, per citare due titoli tra tutti: su K2, dopo il successo della trilogia cinematografica, arriva la striscia quotidiana “HOTEL TRANSYLVANIA” e su Frisbee debutta “TROLLS: LA FESTA CONTINUA!”, serie targata Dreamworks Animation.

Discovery Channel, canale leader dell’area 400 di Sky, propone a ottobre una straodinaria global première in occasione del 60° compleanno della NASA: lo speciale di altissima qualità produttiva, “NASA: STORIA DEL FUTURO”, ripercorre la storia delle scoperte pionieristiche dell’agenzia governativa e fa luce sulle prossime rivoluzionarie scoperte scientifiche sull’Universo.

Lo sport è un altro punto di forza del portfolio grazie ad una costante crescita dell’offerta. Dopo il grande successo dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang, Eurosport si conferma la destinazione numero uno per tutti gli appassionati di sport invernali (con tutte le competizioni di Coppa del Mondo pronte a partire), di tennis (con i tornei del Grande Slam degli Australian Open, Roland Garros e Us Open), di ciclismo (i tre Grandi Giri più tutte le classiche), di motori (con la gloriosa 24 Ore di Le Mans) e ovviamente del basket con la grande esclusiva della Serie A, dell’Eurolega e di tutti gli altri principali trofei continentali.

Una proposta che può contare sempre di più sui vantaggi di Eurosport Player, il servizio Ott che consente di godere di ogni istante dei grandi eventi sportivi e di contenuti esclusivi, per un’esperienza di visione davvero unica.