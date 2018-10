Dal 3 ottobre ViviMilano in edicola con una veste rinnovata

Nuova veste per ViviMilano, il settimanale del Corriere della Sera dedicato al capoluogo lombardo che, dal 3 ottobre, si presenterà in una versione più ricca e chiara, con foliazione aumentata, grafica semplice e moderna. Nuovo il formato magazine, con carta migliorata, e nuove anche la testata e le copertine che diventano vetrine, per valorizzare le novità della settimana.

“ViviMilano è completamente cambiato, come è cambiata la città, cresciuta sotto i nostri occhi a una velocità impressionante, anno dopo anno. Per ‘starle dietro’ servivano più spazio, più argomenti, nuove forme di racconto” ha detto Silvia Vedani, responsabile dell’inserto.

“Serviva fare delle scelte”, ha aggiunto ancora, riferendosi alla necessità di fare delle ai lettori delle proposte selezionate tra gli spunti offerti dalla città. E proprio in questa scelta risiede la novità del settimanale, che diventa così “un giornale-guida fatto di classifiche”. Nascono così le playlist di ViviMilano che, spiega una nota del gruppo Rcs, caratterizzano tutto il giornale. Poi la sezione ‘Il meglio della settimana’, le classifiche di spettacoli, mostre, eventi e il ‘Vivi Social Club’, la community di interazioni con i lettori, con commenti e foto scelte dai social. E ancora l’’Agenda Kids’ per scoprire le attività e i servizi per i più piccoli, e temi lifestyle: tendenze, servizi web per i cittadini, animali, corsi e mondo green.

Ogni settimana inoltre verrà offerto ampio spazio a storie e a racconti anche di personaggi famosi sui ‘luoghi del cuore’ della città, e nuovi percorsi di scoperta della metropoli con Strade e Piazze. Continua infine la tradizione dei Coupon di ViviMilano, che permettono ai lettori di partecipare a eventi esclusivi e di avere sconti speciali.

ViviMilano cambia veste anche sul web, con un sito tutto nuovo che sbarca sullo smartphone, dove i lettori potranno trovare playlist, recensioni, ed eventi, con la possibilità di prenotare direttamente grazie ai partner: TheFork per i ristoranti, Musement per i monumenti, mostre e attrazioni turistiche, TicketOne e Uci Cinemas per gli eventi di intrattenimento, musicali e cinematografici, attraverso i due programmi di affiliazione attivi con il network Awin.

“Il nuovo ViviMilano si pone l’obiettivo di rafforzare la propria relazione con i lettori attuali, offrendo loro molte proposte e suggerimenti in più, e di coinvolgere un nuovo target che vive fuori città ma che frequenta quotidianamente Milano per lavoro o per svago”, ha spiegato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, anticipando altre novità del settimanale.

La distribuzione ragionata viene allargata alle aree della Lombardia che gravitano su Milano per le attività del tempo libero, mentre ai milanesi vengono offerte nuove pagine Fuori Città, dedicate alla Lombardia e dintorni, in cui è possibile trovare spunti per creative gite fuori porta ogni settimana.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che ha ottenuto il settimanale che sin da subito ha raccolto il consenso di tanti brand”, ha concluso Raimondo Zanaboni, direttore generale di Rcs Pubblicità.

Per festeggiare la nascita del nuovo ViviMilano sono state organizzate tante iniziative. A cominciare dal cocktail di presentazione del nuovo settimanale, che si terrà il 3 ottobre sulla Terrazza della Rinascente di Milano per il quale sul numero del 3 ottobre ViviMilano offrirà cinquanta coupon invito.

A seguire, durante il mese di ottobre seguiranno eventi tra il Teatro alla Scala, il Museo della Scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci, il Piccolo Teatro, il Cenacolo nel Santuario Santa Maria delle Grazie, il cinema Anteo e il Palazzo Reale. Gli incontri saranno sempre accessibili al pubblico grazie ai coupon messi a disposizione dalla rivista.