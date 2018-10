Eugenio Caserini direttore commerciale di Wake Up

Eugenio Caserini dal 1º ottobre 2018 è direttore commerciale dell’agenzia di comunicazione e immagini Wake Up. Caserini è stato co-fondatore e manager di Kiver per 11 anni, sales manager di Vitaminic e, ancor prima, sales account di Infostrada e Italia On Line. Negli ultimi quattro anni ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale dell’area digital di Editoriale Domus.

“Il meglio che potessimo trovare su piazza per una realtà sempre più proiettata al mondo digital”, sottolinea Fabio Mazzocca, presidente di Wake Up, con sede centrale a Barletta, in Puglia, e altre sedi a Milano e Dublino. “L’esperienza di Eugenio ci consentirà di fare un altro passo in avanti”.