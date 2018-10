Monica Paoluzzi, marketing director di Just East Italia

Monica Paoluzzi è la nuova marketing director per il mercato italiano di Just Eat, l’app per ordinare i pasti a domicilio. Monica, già consulente esterna per Just Eat Italia da più di due anni con il ruolo di business strategist, lavorerà nel management team italiano a riporto diretto del country manager Daniele Contini.

Come marketing director in Just Eat Italia, Paoluzzi coordinerà il team marketing e tutte le attività orientate agli obiettivi strategici e incrementali, in allineamento con i dipartimenti sales, delivery e operations.

Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, prima di approdare in Just Eat, Monica ha acquisito oltre 15 anni di esperienza gestionale e organizzativa in ambito marketing, sales e operations, grazie a un percorso professionale in aziende di diversi mercati, lavorando all’interno di multinazionali e start-up digitali.

In Vodafone dal 2001 al 2012 con diversi ruoli, diventando anche wholesale manager prima e direct sales district manager per le regioni Toscana e Marche poi, collezionando anche un’esperienza culturale di alcuni mesi in Vietnam, in seguito Monica si è occupata del lancio della start up italiana di social eating Gnammo, con particolare attenzione all’area Pr e comunicazione, per poi diventare advisor per il Gruppo Digital 360.

“Negli oltre due anni di collaborazione con Just Eat ho avuto modo di conoscere un’azienda innovativa e dinamica, leader in un mercato in fortissima crescita grazie anche al supporto di un team di grandi professionisti che lavorano con sintonia e motivazione – ha dichiarato Monica – Per queste ragioni, sono felice oggi di poter fare il mio ingresso “ufficiale” in Just Eat, e continuare a contribuire alla crescita dell’azienda e del mercato del takeaway digitale in Italia”.

Anche Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia, ha voluto commentare la nuova nomina di Paoluzzi: “L’esperienza quindicinale di Monica in differenti ruoli strategici e di responsabilità organizzativa, di marketing e di processi, fortemente orientata ai risultati, sarà fondamentale per la gestione delle attività volte alla crescita e alle performance di Just Eat in Italia”. Un curriculum, quello di Monica, che ha spinto i vertici dell’azienda a sceglierla per il ruolo, come ha confermato Contini: “La passione per l’innovazione, e le eccellenti doti di comunicazione anche a livello internazionale, l’hanno resa inoltre una candidata ideale per questo ruolo, in grado di garantire un perfetto allineamento con i valori del brand e la volontà di proseguire con lo sviluppo di una cultura del digital food delivery sempre maggiore nel nostro paese”.