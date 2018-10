Gleeden: “In Italia non troviamo media che ci accolgano perchè siamo un sito di incontri extraconiugali”

Gleeden, noto sito per gli incontri extraconiugali nato in Francia (dov’è conosciuto come Amazon) e oggi con sede negli Usa, ha appena lanciato una provocatoria iniziativa di comunicazione creando L’Amanturière, “il primo profumo originale a marchio Gleeden pensato per le donne che hanno scelto di essere fedeli solo a loro stesse”.

È la prima volta che un sito di incontri entra nel mondo della profumeria. Trattandosi però in particolare di un sito di incontri extraconiugali, viene spontaneo chiedersi a chi è rivolto l’invito ad acquistare (49 euro + spedizione) un prodotto difficile da mostrare nella toilette del bagno di casa o in un tipico contesto famigliare. “E’ principalmente un’operazione di brand awarness che serve per far conoscere meglio il nostro marchio in Italia”, spiega Sybil Shiddell, responsabile Mkt & Comunicazione Italia Gleeden e ideatrice dell’iniziativa. “Il lancio di L’Amanturière è il primo step di un percorso che ci aiuterà a capire come viene accolta questo tipo di iniziativa, ironica e dissacrante. Per noi quindi il risultato in termini di vendite del prodotto è secondario anche se ci auguriamo che abbia successo perchè abbiamo legato questa iniziativa a quelle che sosteniamo sempre in occasione dell’Ottobre Rosa. Parte delle revenue in quel mese saranno infatti devolute all’associazione Airc”.

Il mercato italiano per Gleeden è potenzialmente molto interessante ma, come spiega Sybil Shiddell, non facile da penetrare. “Siamo un sito di incontri serio e trasparente, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, eppure in Italia facciamo fatica trovare circuiti e media che ci accolgano. Quando sentono che si tratta di incontri extraconiugali molti potenziali partner si ritirano”. Per fortuna però non è sempre così. Gleeden infatti è main sponsor di di ‘Alta Infedeltà’, il reality in onda su Real Time (Discovery).