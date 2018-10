Al via il nuovo palinsesto di Radio Numberone

E’ on air dall’8 ottobre il nuovo palinsesto di Radio Numberone. Accanto ai programmi consolidati, come il morning-show con Grant Benson, dalle 6 alle 9, e alla conferma di Luca Viscardi e Laura Basile dalle 9 alle 12, ci sarà il ritorno delle ‘Donne al volante’ Lilly e Katia che condurranno la fascia che va dalle 12 alle 14.

Il pomeriggio, dopo l’apertura dalle 14 alle 16 di Miky Boselli, al microfono dell’emittente debutta Alex Peroni, in diretta tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.

Dalle 18 alle 20, Carlotta ospiterà nel suo ‘drive-time’ Guido Monti, mentre dalle 20 alle 23 il lancio di Guglielmo Meregalli.

Per il week-end il ritorno al microfono di Paolo Monesi – in onda sabato dalle 6 alle 10 e domenica dalle 7 alle 10 .

Rafforzata anche la redazione, con Claudio Chiari, Patrizio Romano e Marco Vignoletti, che affiancheranno i conduttori durante tutta la giornata, per fornire le ultime notizie in tempo reale.

Radio Numberone è ascoltata in FM in Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Emilia, Verona, Costa Azzurra e in streaming su tutte le piattaforme web, inclusa Google Assistant.