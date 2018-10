La sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi olimpici invernali del 2026.

Il rapporto sulle tre città è stato sottoposto all’assemblea dal vicepresidente Juan Antonio Samaranch,il quale ha sottolineato che “ci si trova davanti a tre candidature solide, in città che hanno strutture efficienti, e grande esperienza di organizzazioni di eventi internazionali”. Inoltre, ha aggiunto, “tutti i progetti sono impostati sulla base delle linee guida delineate nell’Agenda 2020”.

Approvata la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. La riunione decisiva per l’assegnazione delle Olimpiadi si terrà a Losanna nel giugno 2019. 👉 https://t.co/65WJzHt24F pic.twitter.com/EfVdNCuGF9 — CONI (@Coninews) 9 ottobre 2018

Nella documentazione allegata al Rapporto, Samaranch ha incluso un sondaggio di opinione pagato dallo stesso Cio riguardante il sentimento della popolazione, e realizzato nelle tre città e, per il caso italiano, anche in Lombardia e Veneto. Da esso è emerso che il 49% degli abitanti di Stoccolma accolgono con favore i Giochi del 2026. La percentuale è del 54% per Calgary, e sale all’83% per Milano-Cortina. Una tendenza confermata a livello regionale in Lombardia (71%) e Veneto (82%).

“Avanti con fiducia!” ha twittato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, mentre il Consiglio Regionale del Veneto ha condiviso una foto con i sindaci e i presidenti delle regioni coinvolte, commentando “Strepitoso. Emozionati e determinati verso settembre 2019”.