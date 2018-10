Dal 22 ottobre al via ‘Fuorilegge’, spazio settimanale di Klaus Davi su TgCom24

Dopo una prima puntata ‘zero’ andata in onda il 15 ottobre, prenderà il via lunedì la collaborazione di Klaus Davi con Paolo Liguori in ‘Fuorilegge’, spazio settimanale all’interno dell’appuntamento quotidiano ‘Fatti e Misfatti’ su TgCom 24.

“Alla luce del suo impegno dimostrato, sul web e non solo, per smuovere le acque in difesa di chi combatte contro i fuorilegge, Klaus Davi sarà il mio opinionista sui temi della criminalità organizzata e degli affari della finanza criminale”, spiega Liguori che in ‘Fatti e Misfatti’ ha mandato in onda il 17 ottobre un’inchiesta, realizzata dagli studenti del master in giornalismo della Iulm, sui roghi dei depositi illegali di rifiuti in Lombardia, dietro i quali la Direzione distrettuale antimafia di Milano ipotizza l’azione della ndrangheta.