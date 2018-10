Al via la stagione autunnale del rugby con i Cattolica Test Match, in onda in esclusiva su Dmax

Riparte la stagione autunnale del rugby con i ‘Cattolica Test Match’, in onda in esclusiva su Dmax, canale 52 del televisore. Triplice appuntamento per la Nazionale Italiana: il 10 novembre si scontrerà infatti con la Georgia allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, il 17 novembre a Padova allo ‘Stadio Euganeo’ per la sfida contro l’Australia, e infine il 24 novembre gareggerà allo Stadio Olimpico di Roma contro i campioni del mondo, gli All-Blakcs neozelandesi.

Dmax, canale del gruppo Discovery Italia, trasmetterà a partire dalle 14.15 i match in diretta e in chiaro al tasto 52 del telecomando, e in live streaming su Dplay, piattaforma gratuita di Discovery Italia. In diretta dagli stadi inoltre il programma di approfondimento ‘Rugby Social Club’, condotto da Daniele Piervincenzi e Paul Griffen, insieme alla coppia di fuoriclasse Vittorio Munari e Antonio Raimondi per la telecronaca e il commento tecnico. Lo show si arricchisce inoltre di dietro le quinte, ospiti, curiosità e intervista a bordocampo.

Alessandro Araimo, amministratore delegato Discovery Italia ha commentato: “La Nazionale di rugby e la grande atmosfera di passione che si respira negli stadi ogni volta che giocano gli Azzurri sono ormai parte integrante della programmazione di Discovery Italia e di Dmax. Quella con la FIR è una partnership che si rinnova e si arricchisce anno dopo anno, grazie alla quale sempre più appassionati possono seguire in chiaro lo spettacolo del grande rugby del Six Nations e dei Test Match, quest’anno impreziositi dalla sfida dell’Olimpico contro i mitici All Blacks”.