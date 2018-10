Le novità di intrattenimento in arrivo su Sky

Ieri sera a Milano sono stati presentati i palinsesti di intrattenimento per la stagione 2018-2019 di Sky.

Ecco le novità dei palinsesti ‘Intrattenimento’ 2018/2019 di Sky

PRODUZIONI ORIGINALI SCRIPTED

I DELITTI DEL BARLUME

Due nuove storie su Sky Cinema il 25 dicembre e il 1° gennaio

Torna anche quest’anno la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi, produzione originale Sky realizzata con Palomar: due nuove storie saranno in onda su Sky Cinema Uno in prima serata nei giorni di Natale e Capodanno per delle feste tra suspance e risate. Protagonisti anche quest’anno Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali, Massimo Paganelli e con la partecipazione di Corrado Guzzanti. La regia è di Roan Johnson.

ZEROZEROZERO

Nel 2019 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria

Stefano Sollima dirige la nuova produzione originale Sky tratta dal best seller di Roberto Saviano. ZeroZeroZero racconterà sistemi criminali e familiari diversi tra loro, ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. La serie, in otto episodi, vanta un cast di interpreti internazionali, con protagonisti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabryel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tcheky Karyo. La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra – La Serie: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima e scritta dallo stesso Fasoli con Mauricio Katz. La serie è una produzione Cattleya per Sky, CANAL+ e Amazon.

CATCH-22

Nel 2019 su Sky Atlantic

Sky Italia co-produce una delle serie internazionali più attese del 2019, che vede George Clooney tra i produttori esecutivi (con il suo partner Grant Heslov), ma anche regista e interprete della serie. Nel cast anche Hugh Laurie, Christopher Abbott, Kyle Chandler e Giancarlo Giannini. La serie – girata anche in Italia, tra Roma e la Sardegna – è tratta dall’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller. È ambientata nel nostro paese durante la seconda guerra mondiale e racconta la storia del giovane soldato americano John Yossarian, un bombardiere dell’aviazione. Il suo vero problema, in realtà, più ancora che i nemici, sono i suoi stessi superiori, che continuano ad aumentare il numero di missioni da completare prima di poter ottenere il congedo e tornare a casa. Un modo per evitare di dover combattere ancora ci sarebbe e Yossarian vorrebbe provarci. Per riuscirci, però, il giovane finirebbe per incappare nel paradossale Comma-22, che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma nel momento stesso in cui fa tale richiesta, dimostra automaticamente di non essere pazzo, perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare quelle missioni.

GOMORRA – QUARTA STAGIONE

In primavera 2019 su Sky Atlantic

Torna la produzione originale Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film che è stata venduta in oltre 190 territori. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici spietati attendono i protagonisti, Genny dovrà prendere decisioni difficili per proteggere la sua famiglia. Confermati alla regia Francesca Comencini, a cui è affidata anche la supervisione artistica della quarta stagione, e Claudio Cupellini. Esordio alla regia per Marco D’Amore, già protagonista della serie. Con lui Enrico Rosati, aiuto-regista delle prime tre stagioni e regista di Gomorrah VR – We own the streets, in concorso al Festival di Venezia 2017 nella sezione VR, e Ciro Visco, aiuto regia nelle prime tre stagioni.

1994

Nel 2019 su Sky Atlantic

Si conclude la trilogia prodotta da Sky e Wildside, nata da un’idea di Stefano Accorsi sugli anni che hanno cambiato l’Italia. Ritroveremo dunque Stefano Accorsi (che interpreta Leonardo Notte), Miriam Leone (Veronica Castello), Guido Caprino (Pietro Bosco), e Antonio Gerardi (Antonio Di Pietro) alle prese con nuove vicende e intrecci.

DIAVOLI

Prossimamente su Sky Atlantic

Sono in corso le riprese della nuova produzione originale Sky Italia e Lux Vide basata sull’omonimo best seller di Guido Maria Brera. Il cast di livello internazionale avrà come protagonisti il due volte nominato ai Golden Globes Patrick Dempsey, noto al pubblico mondiale per l’iconica interpretazione di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, e Alessandro Borghi, tra i talenti italiani più cristallini degli ultimi anni, apprezzato da pubblico e critica per le sue interpretazioni in Non essere cattivo, Suburra, Fortunata e The Place. Insieme a loro Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen. Diavoli sarà ambientata nella sede londinese di una grande banca americana, dove lo spregiudicato Head of Trading, Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) è stato accolto dall’Italia e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan (Patrick Dempsey), CEO della banca. Quando finisce per ritrovarsi coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale che colpisce l’Europa, dovrà scegliere se allearsi con il suo mentore oppure combatterlo. Alla regia ci sarà l’inglese Nick Hurran, nome legato a serie tv di grande successo: Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon, The Prisoners. A Hurran è affidata anche la supervisione artistica della serie. La serie è co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision ed è realizzata in collaborazione con Orange Studio.

THE NEW POPE

Prossimamente su Sky Atlantic

Inizieranno a novembre le riprese della nuova serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, produzione originale Sky e HBO prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e coprodotta da Mediapro. Nel cast Jude Law e John Malkovich. La nuova serie sul Vaticano di Sorrentino arriva dopo il successo di THE YOUNG POPE, andata in onda su SKY nell’ottobre 2016, su HBO nel Gennaio 2017 e, in totale, in 150 Paesi.

ALTRE PRODUZIONI ORIGINALI SCRIPTED

DAS BOOT

Dal 4 gennaio su Sky Atlantic

Aprirà il nuovo anno la seconda produzione originale di Sky Deutschland, dopo il successo in Germania e non solo di “Babylon Berlin”. La serie in otto episodi è il sequel dell’omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim e del film di grandissimo successo del 1981, che ottenne sei nomination agli Oscar nel 1983. Nel cast di livello internazionale, attori del calibro di Lizzy Caplan, August Wittgenstein, Vicky Krieps, Jonathan Zaccaϊ, Leonard Scheicher, Robert Stadlober, Franz Dinda e Stefan Konarske. Una storia di scelte e sopravvivenza, Das Boot esplora il tormento emotivo della vita durante la seconda guerra mondiale e la brutale realtà di dover vivere durante una guerra insensata. Nell’autunno del 1942, nella Francia occupata, l’U-612 è pronto per il suo viaggio inaugurale e si prepara ad affrontare la guerra sempre più brutale con i suoi giovani membri dell’equipaggio, incluso il nuovo comandante, Klaus Hoffmann (Rick Okon). I 40 giovani uomini intraprendono così la loro prima missione, lottando con le condizioni anguste e claustrofobiche della vita sott’acqua. Le loro personalità sono spinte al limite mentre le tensioni aumentano e i legami di lealtà iniziano a frantumarsi. Nel frattempo, al porto di La Rochelle, il mondo di Simone Strasser (Vicky Krieps) sfugge al suo controllo e, mentre viene travolta da una pericolosa liaison, un amore proibito, è combattuta tra la sua lealtà per la Germania e la Resistenza e si trova a mettere in discussione tutto. Tutto ciò in cui credeva, poteva, in realtà essere una bugia?

CHERNOBYL

Nel 2019 su Sky Atlantic

È in arrivo nel nuovo anno anche la serie targata Sky ed HBO ispirata ad una delle peggiori catastrofi della storia mai provocate dall’uomo. Un cast internazionale composto da Jared Harris Stellan Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter, Jessie Buckley, Adrian Rawlins e Con O’Neill. Le miniserie in cinque episodi verrà trasmessa su Sky Atlantic in Italia, ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. La serie porterà sugli schermi la vera storia di una delle più terribili catastrofi mai provocate dall’uomo e il coraggio di quegli uomini e quelle donne che hanno fatto sacrifici incredibili per salvare l’Europa da un disastro inimmaginabile.

CATHERINE THE GREAT

Nel 2019 su Sky Atlantic

La storia di una delle figure femminili più potenti di tutti i tempi è al centro della produzione originale Sky e HBO con protagonista Helen Mirren, ambientata nella sfarzosa ma politicamente spietata corte russa del 18° secolo. In una corte scintillante e assetata di potere, accanto alla vincitrice del premio Oscar®, vedremo Jason Clark nel ruolo di Potemkin, lo statista preferito di Caterina oltreché comandante militare e amante, Gina McKee, che interpreta la Contessa Bruce, amica e confidente di tutta una vita, e Rory Kinnear nei panni del ministro Panin, abile uomo politico, consigliere del figlio ed erede di Caterina, Paolo I.

Anche Richard Roxburgh si unisce al cast nella parte di Grigory Orlov, uno degli ex amanti di Caterina che, con suo fratello Alexei Orlov (Kevin R McNally), ha orchestrato il colpo di stato che ha portato Caterina al potere.

PRODUZIONI ORIGINALI UNSCRIPTED

HELL’S KITCHEN ITALIA

Dal 6 novembre su Sky Uno

Il cooking show della ristorazione più spietato approda nuovamente su Sky Uno con la sua quinta stagione. Un gruppo di 14 professionisti cuochi saranno divisi in due squadre, 7 uomini e 7 donne e si contenderanno il premio finale: un posto come Executive Chef in uno dei ristoranti dell’hotel 5 stelle J.W. Marriott Venice Resort&Spa. Il tutto sarà sotto il severo controllo dello chef Carlo Cracco. I concorrenti dovranno dimostrare la loro tenacia ed abilità ai fornelli, superando prove individuali e di squadra.

E POI C’È CATTELAN

Da febbraio su Sky Uno

Dopo l’esordio in prima serata a settembre e ottobre dal palcoscenico del Teatro Parenti di Milano, il late night show di Sky Uno torna in seconda serata con la sesta stagione, condotta come sempre da Alessandro Cattelan. Il one man show torna in TV con un appuntamento quotidiano in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata, per dare come sempre spazio ai “temi del giorno” e all’attualità, sempre nella chiave ironica e leggera di #EPCC, attingendo da tendenze, tormentoni sui social e novità al centro dell’attenzione mediatica. Altro pilastro dello show è la musica, e a scandire i tempi saranno anche quest’anno gli Street Clerks, che tornano ad essere la spalla perfetta del conduttore.

MASTERCHEF ALL STARS ITALIA

Da dicembre su Sky Uno

Sono attesi nuovamente ai fornelli a dicembre su Sky Uno, sedici tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni dell’amato cooking show. Prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, Masterchef All Stars sarà la sfida definitiva fra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass, quelli che si sono distinti per passione, creatività e amore per i dettagli nella preparazione dei propri piatti e che negli anni, forti di queste doti, hanno continuato a lavorare nell’ambito della gastronomia. Sarà una vera e propria festa per quanti seguono da sempre il programma e i suoi talenti ai fornelli, per tutti coloro i quali si sono appassionati alle storie che negli anni MasterChef ha raccontato.

A giudicare gli aspiranti al titolo, in una sfida che si svolgerà in 4 prime serate, i due veterani della giuria di MasterChef Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancati in ogni puntata da un giudice ospite: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il Maestro Iginio Massari e il nuovo giudice di MasterChef Giorgio Locatelli.

MASTERCHEF ITALIA

Da gennaio su Sky Uno

Torna con il nuovo anno il talent show culinario più famoso della tv italiana, prodotto da Endemol Shine Italy. Tra le novità la presenza di Giorgio Locatelli, nuovo giudice che si unisce a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Saranno sempre 20 i cuochi amatoriali che si sfideranno per vincere il titolo di ottavo MasterChef d’Italia. Immancabili le classiche sfide del programma: la Mystery Box, l’Invention Test, le prove in esterna e il Pressure Test.

ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

Da gennaio su Sky Uno

Dopo la versione estiva nelle località turistiche, torna il classico appuntamento con la sfida tra quattro ristoratori di una stessa area geografica che stabilità chi, tra di loro, è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da Alessandro Borghese, commentano e votano con un punteggio da 1 a 10 per location, il menu, il servizio e il conto. E solo Alessandro avrà la possibilità di ribaltare o confermare il risultato. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

In primavera su Sky Uno

Ritorna la gara tv tra gli albergatori d’Italia: dopo il successo della scorsa stagione, Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie e cliente sofisticato ed esigente, tornerà a giudicare le strutture alberghiere di alcuni tra i posti più belli d’Italia. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, col suo stile inconfondibile per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. E anche qui toccherà a Barbieri la possibilità di Bruno confermare o rivoluzionare la situazione. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

SKY ATLANTIC

IL TRONO DI SPADE – ottava stagione

Nel 2019 su Sky Atlantic, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

L’inverno è arrivato e anche la stagione conclusiva della serie più attesa del 2019 a livello globale. L’ottava stagione de “Il Trono di Spade”, in arrivo nel 2019 su Sky Atlantic (in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti), è composta da soli sei episodi. Si concluderanno così le storie che l’autore George R. R. Martin ha cominciato a narrare nei suoi romanzi di successo dal lontano 1996. Sui contenuti della stagione, invece, c’è sempre l’assoluto riserbo.

TRUE DETECTIVE – terza stagione

Dal 14 gennaio su Sky Atlantic, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

Nuova stagione per la serie antologica HBO creata da Nic Pizzolato che avrà come protagonista il Premio Oscar Mahershala Ali nei panni del detective Wayne Hays e che sarà ambientata nello stato dell’Arkansas, precisamente nella zona dell’Altopiano d’Ozark. Al centro della storia c’è un’indagine che si dipanerà per svariati anni, per decenni addirittura. Si parte da una scomparsa che potrebbe anche essere un omicidio, da un crimine efferato, ma i protagonisti sono, ovviamente, i poliziotti che hanno il compito di risolvere il caso, gli investigatori. Il “vero detective” della stagione 3 è Wayne Hays (Mahershala Ali). Insieme a lui c’è Stephen Dorff nei panni di Rowland West, un poliziotto la cui carriera è stata influenzata pesantemente da un crimine sconcertante.

HOUSE OF CARDS – sesta stagione

Dal 2 novembre su Sky Atlantic, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

Tutti gli episodi disponibili dal 2 novembre su Sky Box Sets

Si conclude anche la saga di “House of Cards”: nella sesta e ultima stagione la protagonista assoluta sarà Claire Underwood (Robin Wright) che rimasta vedova di Frank, non sembra però aver nessun timore di convivere con il fantasma del marito di fronte ai suoi elettori. L’ex first lady è lanciata verso la Presidenza degli Stati Uniti d’America e può finalmente mettere in atto le sue mire. Claire viene presentata dai media come “la cosa peggiore mai successa agli Stati Uniti d’America” e non sembra avere intenzione di scendere a compromessi, a costo della sua stessa incolumità. La serie viene trasmessa in esclusiva su Sky Atlantic, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, e tutte le puntata della sesta stagione saranno disponibili dal 2 novembre in binge watching su Sky Box Sets.

BIG LITTLE LIES – seconda stagione

Nel 2019 su Sky Atlantic, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

Torna la serie HBO che ha sbancato l’edizione 2018 degli Emmy Awards con ben 8 premi e lo fa con un ingresso del cast non da poco: alle protagoniste della prima stagione (Reese Witherspoon, Zoe Kravitz e Nicole Kidman) si aggiunge infatti anche Meryl Streep che interpreterà Mary Louise Wright, la madre di Perry, giunta a Monterey dopo la morte del figlio per stare vicina ai nipoti e alla nuora, Celeste. I nuovi episodi sono firmati nuovamente da David E. Kelly, che scriverà la sceneggiatura partendo da del materiale inedito firmato ovviamente da Liane Moriarty

BILLIONS – quarta stagione

Nel 2019 su Sky Atlantic

Altro ritorno molto atteso quello di “Billions”, la serie Showtime con protagonisti Paul Giamatti e Damian Lewis. Nella terza stagione Chuck Rhoades e Bobby Axelroad hanno continuato ad agire nel tentativo di distruggersi a vicenda e sopravvivere mentre affrontano nuovi, potenti, nemici. Wendy Rhoades (Maggie Siff), la moglie di Chuck, si ritrova coinvolta con entrambi, una posizione pericolosa e scomoda che la obbliga a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

ESCAPE AT DANNEMORA

Dal 4 dicembre su Sky Atlantic

Uno dei titoli Showtime più attesi di questi ultimi mesi del 2018. La serie in otto episodi – prodotta da Ben Stiller – prende le mosse dalla reale evasione di due detenuti dalla Clinton Correctional Facility del villaggio di Dannemora avvenuto nel 2015. Due assassini, David Sweat e Richard Matt, sono riusciti a fuggiti grazie all’aiuto di una lavoratrice del carcere con la quale entrambi avevano una relazione. Nel cast Benicio del Toro, Paul Dano e Patricia Arquette.

KIDDING – IL FANTASTICO MONDO DI MR PICKLES

Dal 7 novembre su Sky Atlantic

Jim Carrey torna protagonista di una serie tv a quasi vent’anni dalla sua ultima apparizione e lo fa in questa serie Showtime in cui interpreta un uomo sensibile e gentile perso in un mondo crudele. Questo è Mr. Pickles, protagonista di uno show per bambini e maschera di Jeff, che ha visto la sua vita andare in mille pezzi e non riesce più a separare la sua tragica realtà da quella del suo personaggio. A dirigere l’attore nominato all’Oscar per The Truman Show è Michel Gondry, il visionario regista francese di Se mi lasci ti cancello e La schiuma dei giorni.

SKY CINEMA

L’adrenalina dei blockbuster internazionali come le prossime prime visioni:

AVENGERS: INFINITY WAR – il campione d’incassi della scorsa stagione

Le attrici premio Oscar Jennifer Lawrence e Alicia Vikander protagoniste rispettivamente dello spy movie RED SPARROW e dell’action videoludico TOMB RAIDER

Film per tuttala famiglia come l’animazione FERDINAND (dai creatori de L’era glaciale) e NELLE PIEGHE DEL TEMPO con Reese Witherspoon, Oprah Winfrey e Chris Pine

La passione dei film di qualità come le prossime prime visioni:

I due trionfatori degli Oscar 2018: LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo del Toro (4 Oscar tra cui miglior film e regia) e l’intenso TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (2 Oscar agli eccezionali Frances McDormand come miglior attrice protagonista, Sam Rockwell come miglior attore non protagonista)

L’emozionante WONDER tratto dall’omonimo best seller che ha commosso e conquistato le vette del box office italiano con Julia Roberts protagonista

Il letteralmente spettacolare THE GREATEST SHOWMAN, frenetico e inclusivo musical con Hugh Jackman protagonista

I colori del cinema italiano con i grandi successi trasmessi a pochi mesi dall’uscita sala:

Le pellicole di Vision Distribution come la commedia italiana regina del box office 2017/2018 COME UN GATTO IN TANGENZIALE con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, SONO TORNATO di Luca Miniero, IO C’E’ con Edoardo Leo e Margherita Buy e IL TUTTOFARE con Sergio Castellitto

I successi di Carlo Verdone in BENEDETTA FOLLIA e il fenomeno Fabio Rovazzi ne IL VEGETALE

La magia dei canali evento:

Sky Cinema Halloween con 2 canali in versione Happy & Scary dedicati alla imminente festa, in onda fino a domenica 4 novembre

con 2 canali in versione Happy & Scary dedicati alla imminente festa, in onda fino a domenica 4 novembre Sky Cinema Sci-Fi in onda da lunedì 5 a venerdì 30 novembre con il meglio della fantascienza. Oltre 70 titoli: dagli acclamati ARRIVAL e BLADE RUNNER 2049 agli ultimi capitoli delle saghe di ALIEN, STAR WARS e IL PIANETA DELLE SCIMMIE passando per evergreen come INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, TERMINATOR e ARMAGEDDON

in onda da lunedì 5 a venerdì 30 novembre con il meglio della fantascienza. Oltre 70 titoli: dagli acclamati ARRIVAL e BLADE RUNNER 2049 agli ultimi capitoli delle saghe di ALIEN, STAR WARS e IL PIANETA DELLE SCIMMIE passando per evergreen come INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, TERMINATOR e ARMAGEDDON Sky Cinema Christmas on air da sabato 1 a lunedì 31 dicembre che animerà le feste natalizie con classici come MAMMA HO PERSO L’AEREO e FUGA DAL NATALE e con prime visioni come DICKENS – L’UOMO CHE INVENTO’ IL NATALE, BAD MOMS 2 – MAMME MOLTO PIU’ CATTIVE e NATALE DA CHEF

SKY ARTE

ROBERTO BOLLE – QUESTA NOTTE MI HA APERTO GLI OCCHI

Una produzione originale Sky Arte, in onda dal 22 dicembre

«That night has opened my eyes»: come cantava Morissey; c’è sempre una notte in cui, nella vita di ognuno, tutto appare chiaro. E’ proprio la ricerca di quel momento che guida gli incontri di Roberto Bolle in quattro grandi metropoli. Tra Londra, New York, Tokyo e Milano, Roberto, approfittando delle poche ore libere che la danza gli concede (quelle dopo il tramonto), si confronta con scrittori, artisti e naturalmente altri ballerini, tra percorsi personali e allo stesso tempo universali, sogni e responsabilità. Fino a quando non sorge la luce dell’alba.

33 GIRI – ITALIAN MASTERS – seconda stagione

Una produzione originale Sky Arte, in onda dal 28 novembre

Ci sono album che hanno segnato la storia della musica italiana. La nuova stagione di 33 Giri Italian Masters li racconta attraverso i ricordi e gli aneddoti dei musicisti, dei discografici e dei produttori che hanno contribuito a crearli, nonché agli interventi degli artisti che da questi album hanno tratto ispirazione per la propria carriera. Scopriremo i segreti di alcuni dischi indimenticabili attraverso un racconto che ruota intorno a un elemento chiave: la riapertura delle bobine con i nastri originali delle canzoni negli storici studi di registrazione dove questi album sono stati realizzati. I sei album protagonisti delle nuove puntate saranno: Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi, Latin Lover di Gianna Nannini, Terra Mia di Pino Daniele, Paris Milonga di Paolo Conte, Lindberg di Ivano Fossati e Il mio canto libero di Lucio Battisti.

INSEPARABILI

Una produzione originale Sky Arte, in onda dal 4 febbraio 2019

Ci sono ancora tantissime storie da esplorare, storie che hanno un denominatore comune: sono raccontate attraverso lo sguardo di un personaggio secondario, qualcuno che è rimasto nell’ombra, che è vissuto accanto all’artista per tutta la vita o anche solo per un breve significativo periodo. Questi personaggi secondari sono a volte testimoni della vita dei grandi artisti o spettatori di essa, o personalità che in qualche modo hanno dato un contributo significativo ma, nonostante ciò, dimenticati. Raccontare gli artisti da questo punto di vista, certamente più caldo e umano, attraverso l’uso di carteggi, diari, testmonianze, biografie, ci permette di osservare i personaggi attraverso uno sguardo nuovo, di scoprirne un lato intimo, inedito e molto spesso sorprendente.

SETTE MERAVIGLIE – ROMA

Una produzione originale Sky Arte, in onda nel 2019

Il programma che ci porta alla scoperta del grande patrimonio artistico italiano giunge con successo alla sesta edizione e dedica la nuova stagione interamente a Roma. Un viaggio attraverso i secoli nei luoghi più straordinari della capitale, dal Pantheon a Palazzo Farnese, dalle Terme di Caracalla ai Fori Imperiali per catturare la città eterna in tutta la sua meravigliosa bellezza.

CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE

Una produzione originale Sky con Magnitudo Film, in prima tv il 4 novembre

Il film d’arte dei record, un’esperienza emozionale, inquieta e quasi tattile della vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista ammirato e controverso. Con la voce di Manuel Agnelli.

DAGO IN THE SKY – nuova stagione

Una produzione originale Sky Arte, in onda nel 2019

Come sopravvivere nell’epoca della rivoluzione tecnologica, in cui vediamo tutto ma non guardiamo niente? “Dago in the Sky” è un viaggio tra la fine del medioevo analogico e il nuovo Rinascimento digitale.

CY TWOMBLY

Una produzione originale Sky Arte, in onda nel 2019

Attraverso le testimonianze delle persone che gli sono state più vicine, il doc ricostruisce la vita di Cy Twombly, il pittore statunitense che ha elaborato un linguaggio personale caratterizzato da linee sottili e vibranti, eleganti grafie d’intenso lirismo, fuse con fluidi tocchi di colore.

DANCE – PERCHÉ BALLIAMO

Una produzione originale Sky Arts Production Hub, in onda nel 2019

In questa nuova serie internazionale di documentari firmata Sky Arts Production Hub, attraverseremo il mondo per scoprire quali sono le ragioni che ci spingono a danzare. Curata e presentata dall’acclamato coreografo Akram Khan, la serie ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle forme di danza più dinamiche, seducenti e influenti dei nostri tempi, dando voce agli artisti che hanno contribuito e contribuiscono a definirle. Attraverso i secoli ed esplorando tutti e cinque i continenti – dalle strade di periferia alle piste da ballo delle metropoli, dagli spazi pubblici ai più importanti palcoscenici del mondo – Akram Khan cercherà la risposta alla domanda: perché balliamo? Dalle origini del balletto classico alle radici del jooking, la street dance nata nelle strade di Memphis, Tennesee, la serie vanta la partecipazione dei principali coreografi della scena mondiale. Fra questi, Wayne McGregor del Royal Ballet di Londra e il taiwanese Lin Hwai Min. In risposta alla domanda “Perché balliamo?” emergerà un tema diverso per ciascun film.

BRUNORI SAS “COME È PROFONDO IL MARE”

Una produzione originale Sky Arte, in onda nel 2019

In occasione del festival di Sky Arte a Palermo, Brunori Sas ha interpretato l’album “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Un album fondamentale per la canzone d’autore italiana, oltre che di una attualità disarmante e di una simbologia fortissima legata al Mediterraneo e alle grandi migrazioni, cantato in una città da sempre al centro di dinamiche di accoglienza. Brunori ha deciso di servirsi di una orchestra speciale di archi e fiati, diretta dal Maestro Mirko Onofrio, in aggiunta alla sua solita band, che ha riarrangiato il capolavoro del cantautore bolognese cercando di recuperare e sviluppare le radici della musica alla quale lo stesso Dalla si ispirò.

TINTORETTO

Una produzione originale Sky Arts Production Hub, al cinema nella primavera del 2019

L’evento cinematografico Tintoretto. Un Ribelle a Venezia, che sarà distribuito nei cinema del mondo dalla primavera 2019, indagherà la rivalità tra i più importanti artisti veneziani del XVI secolo: Tintoretto, Tiziano e Veronese a Venezia. Scopriremo così Venezia attraverso la vita e le tele di Tintoretto, approfondendo anche il tema della peste e di come questa drammatica pestilenza abbia colpito profondamente la città e l’arte veneziana. Il film proporrà infatti agli spettatori un viaggio nella vita e nell’arte veneziana attraverso le opere dell’artista, che sopravvisse alla peste e che non lasciò mai veramente la sua città natale. Inoltre, per l’occasione, Sky Arte restaurerà due dei capolavori di Tintoretto, meglio noti come “Le due Marie”. Il restauro avrà luogo nella Scuola Grande di San Rocco e sarà parte integrante del film, permettendo di approfondire lo stile e la tecnica di Tintoretto. Tra gli esperti che guideranno lo spettatore alla scoperta di Tintoretto: Peter Greenaway (acclamato regista britannico), Melania Mazzucco (vincitrice Premio Strega ed esperta di Tintoretto), Kate Bryan (giornalista di BBC, Sky Arts UK e Sky Arte Italia).

SKY TG24

Primo canale all news italiano, Sky TG24 garantisce ogni giorno tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con la copertura integrale dei più importanti eventi nazionali e internazionali, ma anche approfondimenti, inchieste, reportage, analisi di dati, infografiche e ricostruzioni in 3D. Il canale raggiunge ogni giorno una reach di circa 4 milioni di telespettatori, ma l’offerta informativa della testata è sempre più multipiattaforma, grazie all’integrazione tra diretta, servizi interattivi, canali social e web (Sky TG24 è il primo account di news italiane su Twitter), che consente una partecipazione attiva dei telespettatori su ogni device. Per interpretare una realtà che cambia in modo sempre più repentino, agli appuntamenti storici del mattino e del pomeriggio si sono aggiunti nuovi format come “Sky TG24 Mondo” e “Sky TG24 Inside” e ancora speciali e inchieste, sempre più all’insegna dell’approfondimento, che raccontano i grandi temi che stanno segnando la nostra epoca: dai fenomeni migratori ai mutamenti sociali e economici portati dalla robotica, dai cambiamenti climatici al problema globale dell’inquinamento marino da plastica. Prossima sfida: raccontare l’Europa in bilico, attraverso un viaggio fino ai suoi confini più travagliati, fino all’appuntamento cruciale con le Elezioni Europee del prossimo maggio, che segneranno un passaggio fondamentale per il futuro dell’Unione Europea.