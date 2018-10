Lorenzo Dovesi, chief operations officer di Miroglio Fashion

Lorenzo Dovesi dal 29 ottobre 2018 è chief operations officer di Miroglio Fashion, società leader nel tessile e nell’abbigliamento, che distribuisce con 12 brand attraverso 1.100 punti vendita monomarca, 6 siti e-commerce e la presenza in 2.300 negozi wholesale.

Bolognese, classe 1973, Dovesi ha la laurea in ingegneria e il master in management presso l’Università Bocconi di Milano. Inizia la carriera nel mondo della moda nel 2003 per Bruno Magli. Nel 2006 entra in Armani Group e poi in Giorgio Armani, dove rimane fino al 2016, rivestendo ruoli di crescente rilevanza. Dal 2016 a luglio 2018 è stato in Benetton Group in qualità di chief operations officer.