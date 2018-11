“È veramente un onore per la Mondadori avere una testata come Focus, che è il punto di riferimento scientifico per oltre 5 milioni di utenti ogni mese” tra carta stampata, web e tv. Così l’amministratore delegato di Mondadori Ernesto Mauri in apertura della prima edizione di Focus Live, il festival che la testata diretta da Jacopo Loredan organizza in collaborazione con il Museo nazionale della scienza e della tecnologia a Milano.

“Il canale tv sta andando molto bene”, ha esordito Mauri, ribadendo che in Mondadori “siamo orgogliosi di avere un brand come Focus” e ha aggiunto: “Milano, che era già capitale della moda, del design e del food, ora lo è anche della scienza e noi siamo felici di contribuire con proposte culturali. Già lo facciamo con Icon Design, Interni, Grazia e GialloZafferano, ora c’è anche Focus”.

Focus Live, che vede come main partner Ibm, e-distribuzione e Volvo, si è aperto con il contributo di Piero Angela intervistato dal direttore della testata. Davanti a centinaia di persone, Angela ha ripercorso la sua lunga carriera: dai tempi della conduzione del primo telegiornale in Italia alla cronaca delle missioni Apollo sulla Luna, che gli fecero scoprire la passione per la divulgazione scientifica, e fino all’incontro del 1983 con un giovanissimo Paolo Nespoli, allora sottoufficiale in missione in Libano, a cui diede alcuni consigli per diventare astronauta.

“Nella mia vita – ha raccontato Angela – non ho lasciato passare le opportunità, con l’idea di fare tutto ciò che era alla mia portata. Ai giovani consiglio di cercare sempre l’eccellenza, di non accontentarsi, ma di impegnarsi per fare del proprio meglio”. Scherzando sulla sua assunzione ha detto: “oltre a me c’erano due democristiani e un socialista, hanno scelto quello bravo”. Per l’occasione Focus gli ha dedicato una copertina speciale intitolata ‘La guerra di Piero’. Sul sito di Focus tutto il programma.