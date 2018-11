Roma, Turner ‘illumina’ il Natale di Via dei Condotti con i protagonisti dei cartoons

Turner, società WarnerMedia, editore nel nostro paese dei canali kids Cartoon Network e Boomerang su piattaforma Sky, e dei canali Boing e Cartoonito sul DTT in joint-venture con RTI Mediaset, “illumina” il Natale a Roma grazie alla collaborazione stretta con l’Associazione Via Condotti.

Il 24 novembre alle 17.30, riporta una nota stampa, verranno infatti accese in Via dei Condotti, Largo Goldoni, le ‘Cartoon Christmas Lights’, le luminarie natalizie ispirate ai top show di Cartoon Network (canale 607 di Sky) e Boomerang (canale 609 di Sky) che illumineranno le feste fino al 10 gennaio.

Le luci vedranno protagonisti i personaggi di serie come Tom & Jerry, Lo straordinario mondo di Gumball, Adventure Time, Titti e Silvestro, Ben 10, The Powerpuff Girls, The Happos Family e Scooby- Doo.

La cerimonia di accensione vedrà la presenza delle istituzioni e interverranno, inoltre, Marco Berardi, Vice President General Manager di Turner Italia e Gianni Battistoni, Presidente dell’Associazione Via Condotti.

L’evento proseguirà con la tradizionale parata della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri che da Largo Goldoni sfilerà lungo Via dei Condotti fino ad arrivare a Trinità dei Monti dove verranno eseguiti i brani classici più celebri e L’Inno di Mameli. Al termine, verrà consegnata al direttore della Banda Musicale la targa ricordo.

A seguire l’evento e la parata, ci saranno anche i costume characters dei personaggi di Cartoon Network e Boomerang.