Il secondo episodio della fiction Nero a metà su Rai1 con Claudio Amendola ha vinto la prima serata con un ascolto di 5 milioni 433 mila telespettatori (23.5% di share), risultando anche il programma più visto della giornata. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 567 mila spettatori (20.82%).

Su Rai3 Report è stato seguito da 1 milione 769 mila spettatori (7.29%). Su Italia 1 il film Brick Mansions è stato seguito da 1 milione 94 mila spettatori (4.53%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 682 mila spettatori (3.75%). Omaggi a Bernardo Bertolucci, scomparso ieri, su Rai2 con il film La tragedia di un uomo ridicolo (633 mila telespettatori e 2.7%) e su La7 Piccolo Buddha (577 mila spettatori e il 2.68%).

Molto seguita la scienza: nell’ambito delle dirette scientifiche di ieri sera per la sonda Nasa da segnalare Marte – Missione Insight che su Focus ha segnato 1 milione 81 mila spettatori (4.15%).

Complessivamente il gruppo Rai ha vinto la prima serata con 9 milioni 521 mila spettatori e il 36.53% di share (per Mediaset 9 milioni 279 mila e il 35.6%) e l’intera giornata con 3 milioni 827 mila e il 36.21% (per Mediaset 3 milioni 621 mila e il 34.26%). Cologno Monzese si è imposta in seconda serata con 4 milioni 524 mila (38.15%) contro i 3 milioni 891 mila (32.81%) della Rai. Per quanto riguarda l’informazione: il Tg1 delle 20 ha ottenuto 5 milioni 473 mila spettatori (22.77%), il Tg5 alla stessa ora ne ha avuti 4 milioni 592 mila (18.77%), mentre il TgLa7 ne ha raccolti 1 milione 419 mila (5.81%). In seconda serata su Rai1 Che fuori tempo che fa ha ottenuto 1 milione 531 mila spettatori (13.3%) e su Rai3 il programma di Salvo Sottile Prima dell’alba ne ha ottenuti 952 mila (6.6%).

Nel preserale di Rai1 L’Eredità ha vinto la fascia oraria con 4 milioni 806 mila spettatori (23.56%). Nell’access prime time su Canale 5 Striscia La Notizia ha raccolto 5 milioni 118 mila spettatori (19.14%) mentre su Rai1 Soliti ignoti il ritorno è arrivato a 4 milioni 945 mila (18.63%). Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1 milione 902 mila spettatori (7.18%). Su Rai3 il programma Alla lavagna con 1 milione 472 mila telespettatori ha ottenuto il 5.8% di share.

La Rai segnala nel day time di Rai1 Vieni da me che ha fatto registrare 1 milione 656 mila spettatori (11.5%), a seguire la fiction Il paradiso delle signore è arrivata a 1 milione 501 mila (12.7%) e la seconda parte de La vita in diretta è stata vista da 1 milione 913 mila (14.6%). Per quanta riguarda i canali specializzati, Rai Yoyo ieri è stato il quarto canale nazionale più visto dalle 7 alle 9 del mattino con uno share del 2.7%.