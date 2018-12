Al via ‘Cultura’, nuovo canale online del Sole 24 Ore. E per Natale, on air la campagna abbonamenti al dorso ‘Domenica’

E’ online il nuovo canale ‘Cultura’ del Sole 24 Ore, uno spazio per chi cerca nel web contenuti culturali e aggiornati quotidianamente. La sezione integra i contenuti del supplemento ‘Domenica’ della testata e ne condivide la guida, affidata ad Alfredo Sessa.

Dalle Arti visive a Cinema&Media, dagli Spettacoli teatrali e di danza alla Musica, passando dalla Scienza alle Idee, senza dimenticare i Libri, il nuovo canale “Cultura” vuole coinvolgere anche il pubblico dei più giovani. Perché, spiega una nota stampa, se la cultura è soprattutto consapevolezza, i giovani che studiano e si preparano al mondo del lavoro hanno bisogno di essere consapevoli dell’epoca nella quale vivono. I temi seri e complessi vivranno quindi in sintonia con le pagine di alleggerimento: grandi mostre, cinema, musica, fumetti, viaggi, collezionismo, cucina. E poi ancora i temi che coinvolgono la salute, la scienza, le polemiche culturali, le scoperte archeologiche.

Il direttore Fabio Tamburini spiega: “35 anni fa il Sole 24 Ore lanciava il supplemento culturale ‘Domenica’, che ha fatto storia nel panorama editoriale italiano. 35 anni dopo il Gruppo 24 ORE lancia un’iniziativa analoga che nuovamente vuole segnare un salto fondamentale: il passaggio dalla lettura a passo ‘lento’ e meditato, che ha fatto il successo dell’edizione cartacea domenicale, ad una lettura a passo ‘veloce’ e agile, sempre di alta qualità ma a portata di mano tutti i giorni.”

Il nuovo canale Cultura del Sole 24 Ore potrà contare, oltre che sulla redazione e le firme della Domenica, anche sul contributo dei giornalisti di tutto il Gruppo 24 Ore a partire dai contenuti audio e video di Radio 24 e dall’osservatorio sul mercato dell’arte di ArtEconomy24.

Accanto al sito ruota poi la rinnovata pagina Facebook dedicata sia alla sezione online ‘Cultura’ sia al settimanale ‘Domenica’, che diventerà canale di costruzione di una community legata agli argomenti e alle proposte culturali del Domenicale. Completa il sistema Cultura del Sole 24 Ore la Newsletter settimanale ‘Domenica’ a cura della redazione del supplemento che proporrà il meglio dei contenuti del settimanale e del nuovo canale.

E per chi non vuol perdersi l’appuntamento con l’informazione culturale targata Sole 24 Ore, è di questi giorni la campagna abbonamenti natalizia che propone, insieme all’accesso esclusivo all’edizione cartacea e/o digitale del Domenicale e all’archivio storico del supplemento a partire dal primo numero uscito il 4 dicembre 1983, anche la consultazione gratis per due mesi dei contenuti in streaming della piattaforma Eduflix, dedicata esclusivamente alla cultura, con una vasta libreria di contenuti, documentari, conversazioni d’autore che spaziano dall’arte alla storia, dall’economia alla matematica, dalle biografie di grandi personaggi alle meraviglie della scienza e del pensiero umano, tutti raccontati da protagonisti del mondo della cultura e della scienza. A sostegno dell’iniziativa è on air una campagna pubblicitaria pianificata fino al 6 gennaio sul dorso Domenica e sul nuovo canale Cultura con una creatività realizzata da Simonetti Studio.