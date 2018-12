La struttura della Verità srl, che oltre al quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro controlla anche Panorama, si è rafforzato con l’arrivo dal 1° dicembre di Luca Baldanza come responsabile commerciale e marketing.Baldanza è un professionista di esperienza, che ha lavorato nel 2018 a Reteconomy e Bike Channel dopo aver fondato nel 2016 Lhea srl (servizi digitali nel settore salute), di cui è ceo. In precedenza è stato direttore commerciale di Tv2000 e responsabile della pubblicità di Avvenire.

Il 31 dicembre, invece, Panorama lascerà Mediamond e, con il nuovo anno, concessionaria di pubblicità del settimanale diventerà Opq, che ha in portafoglio testate molto radicate sul territorio come L’Eco di Bergamo, Il Giornale di Brescia, La Gazzetta di Parma, La Provincia di Como e Il Cittadino di Lodi.

“Con Opq ci siamo incontrati nel gennaio 2016 per la pubblicità della Verità e i risultati in questi due anni stanno diventando davvero interessanti”, dice Maurizio Belpietro, soddisfatto anche dei dati diffusionali delle due testate che dirige.

“Con La Verità oscilliamo tra le 22mila e le 23mila copie vendute in edicola, una cifra superiore allo scorso anno, nonostante manchi il migliaio di copie che diffondevamo in Sicilia, Calabria e in Sardegna”, sottolinea. “D’altra parte la quantità non giustificava i costi per due centri stampa. Per quanto riguarda Panorama, gli ultimi numeri hanno registrato in edicola 7mila copie in più. Il numero in edicola dal 12 dicembre si presenta più corposo, con una foliazione di 164 pagine anche per un maggiore carico pubblicitario”.