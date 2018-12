Torino in corsa per ospitare le Atp Finals dal 2021 al 2025

Torino è stata inserita dall’Atp nella short list comprendente le quattro città finaliste che si contenderanno, insieme a Londra, l’aggiudicazione delle Finals dal 2021 al 2025 . Lo ha comunicato oggi l’Atp in una nota [1]: il capoluogo piemontese è stato scelto insieme a Manchester, Singapore e Tokyo, che proveranno a strappare a Londra l’organizzazione del torneo che chiude la stagione del tennis con i confronti diretti tra i migliori tennisti in classifica Atp. La decisione definitiva sarà compiuta dal board dell’Atp durante la riunione che si svolgerà a marzo a Indian Wells. Se le Finals dovessero essere assegnate a Torino la sede di gara sarà il Pala Alpitour.

“L’inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals è un riconoscimento delle capacità che la Federazione Italiana Tennis mostra organizzando, in partnership con la Coni Servizi, gli Internazionali BNL d’Italia e le Next Gen Atp Finals di Milano. Ringrazio il Governo che ci ha fornito un sostegno immediato e convinto, il Comune di Torino e la Regione Piemonte che ci hanno messo in condizione di competere per portare in Italia una delle manifestazioni tennistiche più importanti al mondo”. Sono le parole di Angelo Binaghi, Presidente della Fit, sull’inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals dal 2021 al 2025. “Il cammino è ancora lungo, ma faremo ogni sforzo possibile per arrivare all’obiettivo di portare le Finals a Torino a partire dal 2021”, ha aggiunto il numero uno del tennis italiano.

“E’ il primo passo verso il traguardo finale. Essere entrati in short list con Torino è un grande successo che conferma l’ottimo lavoro di squadra portato avanti dal Sindaco Appendino, dal Governo, dalla Federtennis e dal Coni attraverso Coni Servizi. Ora bisognerà insistere su questa strada cercando nei prossimi mesi di convincere ulteriormente l’Atp che il progetto Torino è il migliore possibile. Complimenti a chi ha lavorato per centrare questo primo importante obiettivo”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sull’inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals dal 2021 al 2025.