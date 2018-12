I progressi della medicina, la ricerca scientifica di eccellenza e la prevenzione sono i temi della trasmissione televisiva “L’ora della salute”, che torna domenica 16 dicembre alle ore 12.50 su La7, condotta da Annalisa Manduca, giornalista che da anni segue il settore con attenzione. Il programma settimanale “L’ora della salute” è un progetto editoriale di Fondazione Umberto Veronesi e Teva Italia per raccontare le novità terapeutiche e i progressi nelle cure, resi possibili dalla diagnosi precoce, soprattutto se vengono seguiti protocolli di prevenzione (una delle battaglie condotte dal professor Veronesi, in anticipo sui tempi come spesso gli succedeva).

Il futuro nessuno può conoscerlo prima, ma la scienza cerca di immaginarlo con strumenti precisi. L’innovazione nel campo medico è uno dei punti cruciali della trasmissione. In studio, in ogni puntata, ci saranno medici esperti e ricercatori, affiancati dalle testimonianze di pazienti che hanno affrontato il difficile percorso della malattia, per rispondere alle domande che tutti ci facciamo in cerca di chiarezza. Annalisa Manduca farà parlare di vaccini (della loro importanza, in un periodo in cui vengono messi in discussione senza alcun appoggio scientifico), della tecnologia legata alla salute, di malattie sessualmente trasmissibili (e trascurate), di un corretto e sano stile di vita, di cura per i bambini e adolescenti malati di tumore. La puntata di domenica di “L’ora della salute” sarà replicata sabato 22 dicembre alle ore 6.50 su La7d).