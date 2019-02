Live sarà in edicola il 14 febbraio. Per il lancio del nuovo mensile Gedi prevista anche una campagna stampa (multi-soggetto) su tutti i quotidiani del Gruppo. Il piano di comunicazione prevede anche radio, social (Facebook), dem, web (display adv) e cartonati/locandine.

Live, diretto da Daniela Minerva, è il primo prodotto giornalistico ideato appositamente per tutte le testate del gruppo e sarà allegato pertanto a Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e a tutti gli altri quotidiani Gnn.

Live sarà distribuito in 650 mila copie e verrà venduto in abbinata obbligatoria al prezzo incrementale di 0,50 euro. Resterà in edicola per l’intero mese. La raccolta pubblicitaria è affidata alla concessionaria Manzoni.

Questi i temi di Live: alimentazione, fitness, stili di vita salutari, abbigliamento, gadget, beauty, medicina dolce e tutto quello che serve a stare bene. Lo stile del racconto sarà agile e ispirato da personaggi, fatti di cronaca ed eventi. Con un taglio qualificato ma divulgativo.