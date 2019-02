Dal 21 febbraio Focus in edicola in veste rinnovata

Da giovedì 21 febbraio, è in edicola il primo numero di Focus firmato da Raffaele Leone, subentrato a Jacopo Loredan alla guida del mensile del Gruppo Mondadori dedicato alla divulgazione scientifica e all’intrattenimento.

Tra le novità del magazine, rinfrescato nella grafica e nei contenuti, cambia la testata, con il logo rosso e più grande, e lo sfoglio si apre con la rubrica ‘Prisma: di tutto un po’’, uno spazio che introdurrà il lettore a un’ampia varietà di contenuti, dalle rubriche alle sezioni inedite come ‘Il caro estinto’, ‘Cogli l’etimo’ e altre ancora.

Negli articoli non ci sarà soltanto scienza, natura e tecnologia, ma anche uno sguardo più attento sull’attualità. Spazio poi all’arte, con una rubrica curata da Vittorio Sgarbi che partendo dal particolare di un’opera racconta frammenti di storia dell’arte. L’approfondimentoè poi garantito con Focus Dossier, tre articoli dedicati a scoprire in modo insolito e dettagliato il tema di copertina.

Confermato l’uso della Realtà Aumentata, con contenuti fruibili tramite l’app dedicata – disponibile gratuitamente su AppStore e Google Play – dalle foto 360° navigabili, alle infografiche e ai render 3D, ma anche grafici timelapse, video in 4K e una pagina che non si legge ma “si ascolta”.

Il magazine costituisce “il nucleo di un ecosistema multimediale articolato su più canali”, scrive l’editrice citando sito web, canale tv, social network, come parte del “mondo Focus”, senza dimenticare gli eventi “destinati a consolidare la presenza del brand sul territorio”, come il festival Focus Live. Ad occuparsi dell’organizzazione sarà l’ex direttore del magazine, Loredan, nominato a fine gennaio event and brand development manager.

In occasione del lancio del nuovo Focus è stata prevista una tiratura straordinaria (+20%) del magazine, accompagnata da una campagna di comunicazione a cura di Hunbranded, pianificata su stampa cartacea e web, radio e tv, canali trade, punti vendita e sui social network, per supportare l’uscita dei numeri di marzo e di aprile.

Attualmente, ricorda la nota Mondadori il giornale conta 5,7 milioni tra lettori e utenti (elaborazione concessionaria su dati Audipress 2018.2 e Audiweb 2.0 sett 2018), e 1,7 milioni di fan sui social network.