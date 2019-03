Diennea, azienda italiana che opera nel campo del digital marketing, sarà sponsor unico della preview del Festival del fundraising, l’appuntamento gratuito organizzato dall’Associazione Festival del fundraising, suddiviso in due giornate: giovedì 7 marzo a Roma all’Ail Onlus e venerdì 8 a Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

Gli eventi saranno un’occasione di formazione e networking, con l’obiettivo di raccontare cosa significa fare fundraising, oltre che presentare il calendario della 12° edizione del Festival del fundraising, in programma dal 15 al 17 maggio 2019 a Lazise (VR) e dove Diennea sarà nuovamente presente con uno speech sui progetti di digital marketing.

“Oggi il digital marketing rappresenta per il no profit lo strumento ideale per raggiungere un pubblico sempre più vasto di sostenitori e attrarre personale per le organizzazioni, sensibilizzando e creando consapevolezza sui temi e informando sulle attività e i risultati conseguiti”, spiega in una nota Galizio De Galitiis, chief marketing officer di Diennea, “lo sviluppo di progetti di marketing automation consente di automatizzare e personalizzare i flussi di comunicazione e le azioni verso i donatori, ottimizzando le performance e i risultati, nonchè massimizzando il valore degli investimenti”.

Lo scopo primario di una campagna di fundraising è quello di intercettare nuovi contatti, coinvolgerli e fidelizzarli per riuscire a portarli a sostenere con una donazione il proprio operato. Il percorso di donazione, che lega il donatore all’ente no profit, prevede differenti step, uno diverso dall’altro. In questo caso la marketing automation rappresenta un mezzo efficace per velocizzare il processo ed inviare al donatore solo comunicazioni mirate e personalizzate.