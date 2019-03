Con un numero di presenze stimabili di circa 35 mila visitatori, si è conclusa domenica 17 marzo 2019 a Fabbrica del Vapore di Milano la quinta edizione di Book Pride, Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano.

Mediapartner dell’iniziativa sono stati Robinson – La Repubblica, L’Indice dei Libri del Mese, Leggere: Tutti, Cultweek, Radio Popolare.

La Fabbrica del Vapore, che succede come location dell’evento al Base e al Mudec di Milano, ha registrato una vasta partecipazione sia nella parte fieristica sia negli appuntamenti del programma. Erano presenti, segnala la nota conclusiva, circa 200 editori indipendenti con i loro cataloghi e si sono susseguiti 250 incontri intorno al tema ‘Ogni desiderio’, tutti ad ingresso gratuito. Bene anche gli eventi serali dedicati al Book Pride Off, organizzati in locali e librerie della città.

Molti gli autori stranieri, provenienti da ogni parte del mondo, che hanno presenziato. Tra gli italiani presenti, Liliana Segre, Massimo Cacciari, Dori Ghezzi, che è intervenuta a vent’anni dalla scomparsa di De André. E ancora Gianni Mura e Beppe Smorto che hanno ricordato Gianni Brera, nel centenario della nascita, e l’incontro con i Premi Strega Paolo Cognetti, Paolo Giordano, Nicola Lagioia e Walter Siti.

In ambito professionale, prosegue la nota, hanno avuto grande rilevanza l’incontro Libri, Lettura, Lettori con l’Onorevole Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni Culturali, e ‘Un Patto per la Cultura’, a cui hanno partecipato esponenti delle Associazioni nazionali di cinema, editoria, teatro, musica e di Federculture, entrambi a cura di Adei – Associazione degli editori indipendenti. Bene le lezioni d’autore della sezione Professori di desiderio, organizzata in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura.

Risultati positivi anche per gli appuntamenti curati dai numerosi partner, tra cui Il Sole 24 Ore, la Fondazione Circolo dei Lettori e Doppiozero con Pietro Barbetta, Ugo Morelli e Moreno Montanari, l’associazione di scrittori Piccoli Maestri, che va nelle scuole a raccontare un libro, e la proficua collaborazione con Strade, Ibs.it e Storytel, sponsor della manifestazione.

Positivo è stato anche il risultato raggiunto da altri eventi come Book Young, lo spazio dedicato ai più piccoli e curato dalle librerie Linea d’ombra e Isola libri, con le letture ad alta voce tra gli spazi e gli stand della Fiera; Book Comics, che vuole far conoscere le varie sfaccettature del fumetto e della graphic novel, a cura di BilBOlbul Festival Internazionale di Fumetto di Bologna e dalla libreria SpazioB**K di Milano; Book Art, una selezione di titoli di editoria d’arte quest’anno curata da Kunstverein Milano, e infine Spazio Riviste, con una selezione di magazine e un programma di incontri a cura di Edicola 518.

L’appuntamento per la sesta edizione è fissato a Milano per il 2020, mentre è già confermata la terza edizione genovese, dopo il successo del 2017 e del 2018, che sarà a Palazzo Ducale dal 18 al 20 ottobre 2019.