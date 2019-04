EMarketer presenta le sue previsioni sul mercato digital advertising. Nel 2019 nel mondo la spesa per la pubblicità digitale, secondol’istituto di ricerca, crescerà del 17,6% per un totale di circa 333,25 miliardi di dollari. Ciò vuol dire che per la prima volta il digitale otterrà quasi la metà del mercato pubblicitario. Tra i paesi che hanno fatto del digitale il principale mezzo di comunicazione pubblicitario rientrano il Regno Unito, la Cina, la Norvegia, il Canada, e da quest’anno anche gli Stati Uniti e i Paesi Bassi. Ecco nello specifico i trend rilevati da eMarketer.