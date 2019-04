‘La Freccia’ si rinnova, cambia veste grafica e la carta, bianca e patinata ma sempre ecologica, va a valorizzare ulteriormente le immagini fotografiche, che trovano a loro volta maggiore visibilità e migliore utilizzo a corredo degli articoli. L’impianto grafico, spiegano le Ferrovie dello Stato, rende la rivista più fruibile e ancor più veloce nell’individuazione degli argomenti di interesse da parte del lettore. La rivista è disponibile a bordo di Trenitalia nonché in versione digitale su issuu.com e su fsitaliane.it.

Il magazine, si legge in una nota del Gruppo Fs, apre il suo numero di aprile con la copertina dedicata ad Alessia Marcuzzi e con un’intervista a Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama. Si prosegue con lo spazio riservato agli itinerari pasquali, alla scoperta di culture e tradizioni italiane. E poi via, in sella a una bici, nel segno della primavera, protagonista indiscussa del turismo ecosostenibile tra la ciclostorica Eroica in Toscana e la Via Traiana in Puglia.

Tra gli appuntamenti non poteva mancare la Giornata mondiale della Terra, festeggiata in tutto il mondo il 22 aprile. Infine tappa a Verona per Vinitaly and the city e a Milano per il Salone del mobile. Mentre l’arte contemporanea trionfa a Città di Castello con l’opera-museo dell’artista umbro Alberto Burri e a Roma il MAXXI ospita le fotografie sul “Mondo perduto'” di Paolo Di Paolo.

La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito anche nei FrecciaBistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca, accompagnerà tra giochi, fumetti e curiosità il viaggio dei più piccoli.