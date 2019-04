Italiaonline sbarca su Amazon Alexa con due skill ufficiali targate Virgilio, ovvero “Virgilio grandi e piccoli perché” e “Virgilio grandi e piccoli perché (kids)” presenti nello skill store Amazon e attivabili su tutti i dispositivi Amazon Echo. L’iniziativa, spiega una nota stampa, intende fornire risposte alle mille domande in materia di scienza, natura, storia e curiosità dei più piccoli, tramite due contenuti quotidiani (uno per i grandi e uno per i bambini) realizzati da Italiaonline tutto l’anno in modo sempre originale.

Il format e la selezione dei contenuti sono opera dello staff di Virgilio Video che ha individuato i temi più curiosi per realizzare video, audio e testi originali, appositamente studiati per arricchire la fruizione del proprio sommario quotidiano. È possibile abilitare le skill direttamente tramite lo skill store su Amazon.it visitando la pagina di “Virgilio piccoli e grandi perchè” e di “Virgilio grandi e piccoli perché (kids)”, oppure tramite l’app di Alexa.

“I contenuti rappresentano sempre di più l’elemento chiave per creare e rafforzare il legame con i propri utenti, i quali oggi hanno una customer journey distribuita su differenti device e piattaforme”, ha dichiarato Domenico Pascuzzi, direttore marketing della business unit large account di Italiaonline. “Il nostro obiettivo di publisher è quello di essere presenti sui device che i nostri utenti usano tutti i giorni con contenuti utili e rilevanti. Per questo abbiamo deciso di lanciare una nuova linea di contenuti voice, pensati appositamente per questo canale in grande crescita e che si rivolgono a un target di adulti e bambini che vogliono informarsi e divertirsi”.