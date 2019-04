Arriva Dplay Plus, area pay di contenuti on demand Discovery a 3,99 euro al mese

A partire dal 9 aprile nasce Dplay Plus, con contenuti pay targati Discovery a disposizione di tutti gli abbonati. Come spiega una nota stampa, dopo quattro anni dal suo debutto e forte del successo di oltre due milioni di utenti unici al mese, Dplay cresce e arricchisce la sua offerta sul mercato con alcuni dei brand che hanno reso Discovery famosa in tutto il mondo: Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet e ID – Investigation Discovery.

Tra le novità in programma anche il live streaming dei canali, migliaia di ore on demand, box sets dedicati ai titoli cult, esclusive mondiali, anteprime accessibili solo agli abbonati, possibilità di vedere programmi senza pubblicità: il tutto con la semplicità d’uso e l’immediatezza che sono da sempre un punto di forza di Dplay.

[1]“Con Dplay Plus, Discovery Italia lancia l’area a pagamento del proprio servizio Ott Dplay”, spiega l’ad di Discovery Italia Alessandro Araimo, “I migliori contenuti premium del gruppo, tra cui Discovery Channel e Discovery Science, saranno disponibili da subito all’interno di un’offerta ricca di contenuti di qualità e facilmente fruibili da parte degli utenti”.

L’abbonamento a Dplay Plus (per un costo di 3,99€ al mese) permetterà di accedere on demand anche contenuti di Animal Planet e ID-Investigation Discovery, canale interamente dedicato al crime. “Il lancio di Dplay Plus dimostra la volonta di Discovery di continuare a investire in Italia e il desiderio di alimentare costantemente le passioni della gente, aumentando le possibilità di scelta del pubblico italiano”, prosegue Araimo.

Sarà inoltre possibile vedere titoli in modalità binge, come la miniserie Houdini: gli ultimi segreti, disponibile per intero dal 9 aprile, in cui alcuni esperti provano a riprodurre alcune delle famose performance del grande illusionista per capire come sia riuscito a sopravvivere laddove molti hanno fallito. Al debutto sono oltre mille le ore di contenuto on demand disponibile per gli abbonati che potranno beneficiare di un periodo di prova gratuito di 14 giorni.

Per gli abbonati Dplay Plus, inoltre, saranno previste anche alcune anteprime esclusive di contenuti premium dei canali free-to-air del gruppo, come i titoli più attesi di Nove Racconta del ciclo ‘Tutta la Verità’, dedicati ai casi di cronaca che hanno segnato la storia del nostro paese, visibili senza interruzioni pubblicitarie.

Dplay dà accesso gratuitamente e on demand a tutti i principali programmi del portfolio free-to-air di Discovery Italia (Real Time, DMax, Nove, Giallo, Motor Trend, Food Network, K2 e Frisbee), alle produzioni originali esclusive Dplay Original e il meglio del drama mondiale in lingua originale con sottotitoli targati Walter Presents.