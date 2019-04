Era datato 2002 ‘L’odore della notte’, nuova replica de ‘Il Commissario Montalbano’ in presidio attivo nella serata tv di lunedì 29 aprile. All’esordio su Rai1, questo episodio della saga di Andrea Camilleri aveva ottenuto quasi 8,7 milioni di spettatori e il 30,4%.

Ieri all’ennesima replica la storia con Luca Zingaretti protagonista ha comunque ottenuto ben 5,6 milioni di spettatori ed il 24,2% staccando nettamente la concorrenza.

Nella nuova puntata del ‘Grande Fratello’ ne sono successe di tutti i colori: Cristiano Malgioglio ha baciato Barbara D’Urso e un bacio ha sancito pure l’amore tra Kikò e Ambra, in una serata in cui sono stati eliminati Ivana Icardi e Alberico Lemme, è entrata in gioco Guendalina Tavassi e Serena Rutelli ha rinunciato a incontrare la madre naturale che gli aveva scritto una serie di lettere. Il reality di Canale 5 non ha sfondato, ma ha comunque fatto una discreta prestazione, ottenendo 3,2 milioni di spettatori ed il 19,3% della platea.

Nella gara per il terzo gradino del podio ha vinto ancora una volta Rai2 col cabaret meridionale condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino. ‘Made in Sud’, ieri ha avuto 1,783 milioni di spettatori e l’8,4%, nonostante il ritorno su Rai3 di ‘Report’.

La squadra di Sigfrido Ranucci occupandosi tra le altre cose di raccolta differenziata, del sistema paramafioso di Antonello Montante in Sicilia, nonché degli epigoni europei e italiaini di Steve Bannon, ha riscosso 1,356 milioni di spettatori e il 5,5% battendo nettamente la saga di ‘Star Wars’ su Italia1 (‘L’Impero colpisce ancora’ a 982mila e 4,3%) ed il telefilm su La7 (‘Body of proof’ a 431mila e 1,93%).

Male ha fatto di nuovo Rete4 con Nicola Porro che pure ha schierato un esercito di ospiti (Antonio Tajani, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro, Dino Giarrusso, Luca Telese, Irene Tinagli, Emiliano Fittipaldi, Davide Parenzo, Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Massimo Gemignani, Gianmarco Centinaio, Giorgio Merletti, Marco Furfaro, Ettore Licheri, Alessandro Meluzzi, Daniele Capezzone, Vittorio Sgarbi, Vauro Senesi, Marco Gervasoni, Ilaria Bonaccorsi) affrontando vari temi. Nella sua durata sterminata (fino alle 24.49) ‘Quarta Repubblica’ ha conquistato solo 616mila spettatori e il 3,3%.

In seconda serata, quando è terminata la fiction di Rai1 c’è stata l’escalation de ‘Il Grande Fratello’, (Serena Rutelli nella foto), capace di sfiorare il 30% nel finale di puntata, staccando nettamente ‘Che fuori Tempo che fa’.

Solo un po’ meglio del solito ha corso nella fascia Rai2. ‘Povera Patria’ con Matteo Salvini ospite di Annalisa Bruchi, Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo, ha ottenuto 486mila spettatori e il 6,5%.

In access, non sono minimamente cambiate le cose tra i talk d’informazione.

Nettamente davanti ha corso La7. ‘Otto e mezzo’, con Lilli Gruber alla conduzione, ha riscosso 1,834 milioni di spettatori e il 7,2% (Andrea Scanzi, Gianrico Carofiglio e Stefano Zurlo ospiti).

Su Rete 4 ‘Stasera Italia’ ha ottenuto 997mila spettatori e il 4,12% di share nella prima parte e poi 922mila spettatori e il 3,56% di share (Alessandro Sallusti, Francesca Donato, Daniela Vergara e Alessandra Moretti da Barbara Palombelli).

Su Rai2 ancora male ha fatto ‘Tg2 Post’: 890mila spettatori e 3,44% con Alessandro Morelli, Fausto Carioti e Philippe Daverio ospiti di Francesca Romana Elisei.