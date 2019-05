Iccrea ancora main partner di TEDxRoma 2019. Al centro la trasformazione digitale e culturale della società

Per il quarto anno consecutivo Iccrea è main partner di TEDxRoma. All’edizione 2019, il 4 maggio presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, Iccrea si presenta con un nuovo volto, quello del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nato grazie alla recente riforma del Credito Cooperativo e che raggruppa 142 Banche di Credito Cooperativo, per un totale di 2.600 sportelli, 750 mila soci sul territorio e oltre 4 milioni di clienti.

“Society 5.0 – A Human Centric Future” è il titolo dell’edizione, dove 18 speaker internazionali e italiani affronteranno, per la prima volta in Italia, il concetto di Society 5.0, ovvero l’evoluzione della nostra società verso un utilizzo consapevole delle tecnologie di frontiera, e non solo: la Society 5.0 sarà anche la società del futuro in cui porre l’uomo al centro delle scelte in diversi ambiti da quelli sociali a quelli economici e culturali in stretta relazione con una nuova formula di progresso, ancora tutta da comprendere o inventare.

Al TEDxRoma di quest’anno andranno in scena, tra gli altri, scienziati, politici che si occupano di scienza e tecnologia, giovani startupper, economisti ed esperti di blockchain, biologi rivoluzionari. E se al TEDxRoma 2019 la trasformazione digitale della nostra specie è al centro degli speech, mai come quest’anno essere accanto al fenomeno TED, per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è una scelta di identità, in una fase storica dove le discontinuità, soprattutto a livello tecnologico, stanno profondamente cambiando la società e, al contempo, la fisionomia del mercato bancario tradizionale.

È per questo motivo che il Gruppo Iccrea si pone al fianco di TEDxRoma: sposare un evento dove speaker di fama mondiale presentano scenari avveniristici, forme evolute di innovazione o inesplorate alchimie tra l’impresa e le nuove tecnologie, rappresenta un’occasione unica per ascoltare la trattazione di argomenti e dinamiche che, altrimenti, ci troveremmo a vivere nell’arco di pochi anni senza la necessaria consapevolezza.

“Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – ha detto Leonardo Rubattu, Direttore generale di Iccrea Banca – si promuove come la “Prima Banca locale del Paese”. E’ un modo di enfatizzare il ruolo che le Banche di Credito Cooperativo svolgono sul territorio in Italia: una vocazione localistica che non ha uguali nel panorama bancario italiano. Anche il territorio ha bisogno di nuove risposte, immediate e originali, rispetto a esigenze che cambiano giorno dopo giorno. Le persone, al centro di questa trasformazione digitale, devono rimanere l’obiettivo della nostra visione del presente e del futuro. Si tratta di una sfida di forte cambiamento, necessario quanto complesso, che le BCC non possono più rimandare. Ed ecco che eventi come quello di TEDxRoma sono per noi un volano di idee e di ispirazione per poter, anzitutto, continuare ad allargare le maglie della nostra visione e delle nostre iniziative, ma anche per individuare nuove soluzioni concrete al passo con questi tempi straordinari”.