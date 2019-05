Desiré Simoni sales director di LVMH Fragrance Brands Italia

Desiré Simoni dal 7 maggio 2019 è sales director di LVMH Fragrance Brands Italia, divisione italiana di LVMH Perfumes & Cosmetics finalizzata alla commercializzazione delle marche Givenchy Fragrances & Beauty e Kenzo Parfums.

Desiré Simoni ha iniziato la sua carriera in Hillshire Brands in area sales. Successivamente è entrata a far parte del gruppo L’Oreal, dove, dal 2007 al 2019, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Dal 2017 a oggi ha ricoperto il ruolo di sales manager per Helena Rubinstein. Nel nuovo incarico, riporterà a Corrado Raimondi, Brand General Manager di LVMH Fragrance Brands.