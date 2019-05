Al via da Roma l’UniStem Tour, progetto di UniStem e Fondazione Tim per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti

Ha preso il via l’8 maggio a Roma, presso l’ITIS Galilei, l’UniStem Tour, il progetto del Centro Unistem dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione Tim che promuove la cultura scientifica tra gli studenti italiani.

Protagonista della prima tappa, spiega una nota stampa, è stata la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo che ha dato inizio ad una serie di 30 incontri che copriranno in due anni tutto il Paese. In particolare con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 toccherà le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e Teramo.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani.

Agli incontri live del tour, si affiancherà una campagna su social e web curata da Skuola.net per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi.

“Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci anni”, ha dichiarato la Senatrice Elena Cattaneo. “Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente formule e numeri che, per quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze. Lavoro da anni con questo approccio, credendo nella forza della comunicazione, convinta che non esista fatto o pensiero scientifico che non possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso le storie degli uomini che ne hanno scandito i passi, con le loro conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un metodo che aiuta a leggere la realtà”.

“Da una ricerca su un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta da Skuola.net in collaborazione con Fondazione Tim, è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente convinti di studiare all’università discipline tecnico-scientifiche”, ha commentato Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione Tim. “Le discriminanti per tale scelta sono innanzitutto i voti scolastici – chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche – ed un fattore di genere: si orienta verso le STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche) solo il 14% delle ragazze, contro il 25% dei ragazzi. Il timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore che impedisce alle lauree cosiddette STEM di imporsi su larga scala, nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte d’occupazione negli anni a venire. Mentre la motivazione principale nello scegliere un percorso tecnico-scientifico è sicuramente la passione è quella che, infatti, muove i due terzi – il 67% – di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente lavoro. Ci sono quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare l’UniStem Tour, punta a mettere l’eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con i giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico.”