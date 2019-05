Dagli yacht al golf, tutti i progetti di Bel Vivere Media per il 2019

Bel Vivere Media espande la sua offerta con nuovi progetti editoriali nel mondo lifestyle. La focalizzazione strategica del gruppo, spiega una nota, è indirizzata su quattro ambiti specifici: lo sviluppo del digitale e della presenza online, che avverrà grazie a 3rdPlace gruppo Datrix e al rafforzamento della struttura in house; la creazione di format di eventi innovativi in grado di coinvolgere il grande pubblico di appassionati del bel vivere italiano; la promozione di nuovi progetti editoriali, anche attraverso l’avvio di partnership internazionali; la produzione di contenuti editoriali, rafforzati dall’avvio della web tv che affiancherà le testate.

Bel Vivere Media ha comunicato alcune anticipazioni relativamente alle iniziative editoriali: nel 2019 uscirà il nuovo trimestrale Yacht Capital, unitamente alla rivista Yacht Design; a settembre 2019, inoltre, farà il debutto la rivista con cadenza trimestrale Jewels Digest. Molte le novità per il magazine Sci Il Mondo della Neve, completamente rinnovato sotto la nuova direzione di Francesco Lovati: presenterà un’edizione estiva e lancerà una pubblicazione free press al fianco dell’edizione in edicola. Restyling anche per la testata The Life Style Journal, guidata dal nuovo direttore Viviana Musumeci: grande attenzione al tema della sostenibilità, con taglio fortemente femminile. Anche il magazine Amadeus, punto di riferimento della musica classica, sarà accompagnato da una versione free press diffusa presso tutti i Conservatori e le Accademie Musicali e presenterà una collana di libri pensata per far conoscere i grandi teatri italiani. Infine, nel corso di giugno 2019 debutterà Italy Illustrated China, frutto della partnership tra Bel Vivere e il gruppo Blue Fashion Culture Media, sia in edizione cartacea che in versione online in lingua cinese tramite la piattaforma digitale WeChat.

Il piano di crescita prevede anche lo sviluppo del comparto eventi, che unirà alla già consolidata attività sartoriale a favore di singoli brand anche la creazione di eventi consumer dedicati alle 18 comunità presidiate dalle testate della media company. Sulla scia del successo dell’evento Green in The City, realizzato per l’uscita del numero 300 della rivista Il Mondo del Golf Today, Bel Vivere Media ha in programma di realizzare la terza edizione del talent Amadeus Factory, il Soccer Circus, la Riders Night e il Festival delle Serie TV di Entertainment Illustrated.

“Con l’avvio del 2019 e grazie alla forza del Gruppo Cose Belle d’Italia è iniziata una nuova stagione per Bel Vivere Media”, ha commentato Diego Valisi, Presidente e Amministratore Delegato di Bel Vivere. “Sono stati mesi intensi in cui, come realtà editoriale e media company, abbiamo voluto ripensare a diversi prodotti per rilanciarli e abbiamo sviluppato nuovi progetti in grado di cogliere l’essenza dello stile italiano, in tutte le sue forme. Siamo entusiasti di far partire nuove iniziative, con l’obiettivo di crescere e di proporci come partner di riferimento per tutti coloro che intendono promuovere il bel vivere italiano”, conclude Valisi.