Raccontare eccellenze, l’iniziativa Ansa per valorizzare il meglio dell’Italia

Non basta la vigilanza costante contro le fake news, con la certificazione di garanzia del propria produzione informativa. A questo l’Ansa, da sempre caposaldo dell’informazione primaria, aggiunge oggi un altro tassello fondamentale: raccontare le eccellenze dell’Italia, promuovendo così la valorizzazione del territorio.

E’ questo l’obiettivo, come ha spiegato l’amministratore delegato Stefano De Alessandri, aprendo a Cagliari i lavori di un evento con cui l’agenzia intende declinare in tutte le aree del nostro Paese questa nuova mission per valorizzare il meglio delle produzioni.

L’iniziativa è già approdata in diverse Regioni (Sicilia, Campania, Toscana, etc), con l’Ansa che vuole sfruttare la sua presenza capillare, con un ufficio in ogni regione, per proporsi come partner informativo.

“Raccontare l’eccellenza per diffondere il meglio della Sardegna in Italia e nel mondo”, una sorta di fotografia delle eccellenze della regione, dall’artigianato, al turismo, dall’agroalimentare alle industrie, ma anche le start up innovative e le attività legate all’identità. Su questi temi si sono confrontati con i vertici dell’Agenzia, nella sala conferenze del centro comunale Il Ghetto, esponenti della classe politica, imprenditori, dirigenti di istituzioni culturali (il teatro Lirico e il teatro di Sardegna), l’ad della Saras, Dario Scafardi, la direttrice marketing delle cantine Argiolas (uno di suoi vini fu scelto per la cena ufficiale di apertura del G8 a Venezia nel giugno del 1980).