Banco Bpm e Airc insieme nella lotta contro il cancro

Questa mattina , nella Sala delle Colonne della sede milanese di Banco Bpm, l’amministratore delegato del gruppo bancario Giuseppe Castagna il presidente dell’Airc hanno firmato una partnership quinquennale.

In base all’accordo, Banco Bpm sarà al fianco dell’Airc come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

La partnership si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale di Banco Bpm, che vede la partecipazione attiva del gruppo verso tutte quelle iniziative che puntano a creare valore sostenibile nel tempo nonché a promuovere lo sviluppo dei territori in cui opera. Il progresso della ricerca scientifica, che Airc promuove e sostiene da oltre 50 anni, incontra in Banco Bpm un primario sostenitore, convinto del valore di questa iniziativa nei confronti della comunità e nello sviluppo del Paese.

“La partnership con Fondazione AIRC”, commenta Giuseppe Castagna, “ha un grande valore per la Banca sia per il coinvolgimento dei colleghi e delle loro famiglie, sia dei clienti e delle comunità locali. Crediamo fortemente nella valenza della ricerca e della sua divulgazione. Far parte di un territorio significa non solo lavorare con i suoi attori principali, famiglie e imprese, ma anche condividere e restituire beneficio con iniziative che portano con sé un valore indiscutibile”.

“Territorio e comunità sono due pilastri di Fondazione AIRC con i suoi 17 comitati regionali, 20mila volontari, 4 milioni e mezzo di sostenitori, 5mila ricercatori che lavorano nei laboratori di tutta Italia, pubblici e privati” – aggiunge Niccolò Contucci, direttore generale di AIRC, “Attenzione al territorio significa raccogliere fondi e poi restituirli alla comunità attraverso l’impegno dei ricercatori, valorizzando ogni singolo euro che riceviamo dalle donazioni di privati, aziende e dal 5 per 1000 dei contribuenti, garantendo che venga destinato solo alla migliore ricerca sul cancro, nell’interesse dei pazienti e delle loro famiglie. La partnership fra AIRC e Banco BPM rispecchia questa visione e ci consentirà di sostenere concretamente e con continuità il progresso della ricerca sul cancro in Italia”. “Con questa partnership”, ha concluso Contucci, “puntiamo a raccogliere 12 milioni di euro l’anno”.

La partnership porterà valore aggiunto in ambiti strategici per la missione di Fondazione AIRC: attraverso i grandi eventi di raccolta fondi Banco Bpm contribuirà a sostenere la ricerca sui tumori femminili e sui tumori pediatrici, la formazione e specializzazione dei giovani talenti dell’oncologia italiana, la divulgazione della conoscenza sui temi della prevenzione e della cura dei tumori e l’informazione dei cittadini sui risultati e sui progressi della ricerca. Infine, la banca si impegna a coinvolgere attivamente tutti i suoi stakeholder – dipendenti, clienti, partner – nella raccolta fondi per Airc.

A partire da oggi Banco BPM sarà in piazza con Fondazione Airc per lo storico appuntamento con l’Azalea della Ricerca che dal 1984 in occasione della Festa della Mamma – domenica 12 maggio – fa fiorire le piazze italiane per sostenere la ricerca sui tumori femminili.



“Mi occupo fin dall’inizio della mia carriera della cura e diagnosi del carcinoma mammario sia dal punto di vista clinico che della ricerca traslazionale”, dichiara Lucia Del Mastro, ricercatrice Airc presso l’IRCCS San Martino di Genova – “La mia linea di ricerca sostenuta da Aircnegli ultimi anni si è focalizzata sulla strategia per preservare la fertilità delle giovani donne, colpite dal cancro. È grazie ad Airc che ho potuto portare avanti i miei studi i cui risultati sono oggi patrimonio della clinica”.

A novembre, in occasione dei Giorni della Ricerca, Banco Bpm conferma il suo impegno con il coinvolgimento attivo dei dipendenti e dei clienti di tutti i territori in cui è presente e con cui collabora, distribuendo nelle filiali i Cioccolatini della Ricerca.

Fondazione Airc e Banco Bpm, insieme, portano inoltre i protagonisti della musica e del teatro, tra cui Gigi Proietti e Paolo Conte, nei più prestigiosi teatri italiani per portare nuove risorse alla ricerca sui tumori pediatrici. Esclusivi eventi di raccolta fondi sul territorio, come charity dinner, arricchiranno il programma per sostenere il lavoro dei ricercatori.

Banco Bpm condivide concretamente con Airc l’importanza della divulgazione e per questo ha scelto di sostenere ‘DNA’, un’opera inedita di musica e scienza, che grazie alla genialità artistica dei Deproducers, la consulenza del ricercatore Pier Paolo Di Fiore e del divulgatore Telmo Pievani, racconta in modo innovativo ed emozionante il valore culturale della ricerca nel nostro Paese. L’opera, rappresentata al Teatro Grande di Brescia lo scorso 9 aprile e al Parco della Musica di Roma l’11 aprile, sarà in scena il prossimo 18 maggio a Mantova al Teatro Ariston, in occasione del Festival Food&Science, e a seguire in molte date sul territorio.