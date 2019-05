L’Italia con Enit premiata ‘Destinazione più popolare dell’anno’ in Cina all’Itb di Shanghai

Un team di influencer e opinion leader premia l’Italia in Cina come destinazione più popolare dell’anno. Il Bel Paese sale sul podio anche per la Regione Sicilia che si aggiudica il riconoscimento come “destinazione emergente dell’anno” nell’ambito del “It’s My World Travel Awards 2019”, organizzato da Qyer, il sito che aggrega i maggiori influencer di viaggio e i kol, gli opinion leader, in materia di preferenze di viaggio.

A ritirare il riconoscimento il presidente Enit Giorgio Palmucci, che ha anche presenziato alla conferenza stampa della Regione Piemonte presso lo stand Italia, sottolineando come “la nostra Penisola, nonostante sia già la migliore destinazione per i turisti cinesi, ha ulteriori possibilità di crescita e saranno sempre di più i turisti in arrivo attratti anche da destinazioni meno note, come dai siti montani che possono offrire ulteriori sbocchi tra cui il Piemonte. L’attrazione dei viaggiatori cinesi per il turismo active e lo sci fa ben sperare”.

Il presidente Enit ha ringraziato le Regioni che hanno partecipato, gli aeroporti di Milano, Toscana, Venezia e Roma e gli oltre 60 operatori coinvolti da Enit a Shanghai. “Faremo tutto il necessario – ha concluso il presidente – per rendere indimenticabili le vostre vacanze in Italia”.

Enit intanto ha avviato il protocollo d’intesa siglato con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online cinese che fornisce a oltre 300 milioni di utenti attivi offerte per biglietti aerei, visti, alloggi, vacanze, crociere e viaggi di lavoro.

Successo anche per l’Italian Dream Night: evento di networking completamente a tema italiano presso la villa ed i giardini dell’InterContinental Shanghai, organizzata da Enit e Itb.

Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze l’Italia rappresenta la meta preferita dei visitatori cinesi e primeggia in Europa superando Francia, Germania e Spagna.